Jócskán enyhítették a Buda-Cash egyes vezetőinek ítéletét

Ítélet született másodfokon, jogerősen enyhítette a Buda-Cash egyes volt vezetőinek ítéletét a Fővárosi Ítélőtábla. T. Péter vádlott 6 év börtönt kap csak, céget csak 8 évig nem vezethet. Gy. János ítéletét 5 év börtönre enyhítették, céget 6 évig nem vezethet, P. Gyula pedig végül 4 évet kapott és csak öt évig nem fog céget vezetni. Első fokon mindenki 7 év 6 hónapot kapott, illetve az első és másodrendű vádlottak büntetése maradt is ennyi. Pontosabban náluk nem nyúltak az elsőfokú ítélethez.

Az ítéletekbe az előzetesben és a házi őrizetben töltött idő beleszámít, utóbbi nem minden elítéltnek egyenlő mértékben. Korábban vagyonelkobzásra is ítélték őket, ezt is inkább mellőzte a másodfok, de a polgári peres igények ettől még nem szűnnek meg. Az enyhítéseknél arra hivatkoztak, hogy a korábbi ítélet egyes elemei náluk mégse bizonyíthatóak, P. Gyula például csak tisztában volt azzal, hogy mit csinál a cége, de ő maga tevőlegesen nem vett részt minden stikliben.

Az elítéltek javarészt 3-4 éve már házi őrizetben, illetve bűnügyi felügyeletben voltak, amit extrán kényelmetlenné tett, hogy ezzel hetente egyszer a rendőrségen is jelentkezniük kellett.

A vagyonelkobzást azért törölték el, mert egyrészt nem találtak az elítéltek vagyongyarapodására "ténybeli alapot", másrészt "alaposnak tűnő polgári jogi igények merültek fel, ezek nem lennének teljesíthetők, ha elkoboznák a vagyonukat.

Fotó: Huszti István / Index

Öt éve bukott ki végleg

A Buda-Cash még 2015 februárjában dőlt be, amikor hamar kiderült, hogy a brókercégnél engedély nélkül ide-oda pakolgatták az ügyfelek pénzét, engedély nélkül befektették, aztán elvesztették, vagy akár egyesek saját maguknak is lecsipegettek belőle jócskán. Ez magával rántotta a cég tulajdonában lévő DRB takarékszövetkezeteket is, ami legalább

115 milliárd forint kárt okozott

a brókercég és a takarékszövetkezetek ügyfeleinek.

Elsőfokon a vádlottakat 7 év 6 hónap börtönre ítélték, V. Pétert, P. Zoltánt, T. Pétert, Gy. Jánost és P. Gyulát folytatólagosan elkövetett sikkasztás büntette miatt találta bűnösnek a bíróság. P. Zoltánt felbujtóként, T. Pétert, Gy. Jánost és P. Gyulát bűnsegédként. A nevükön maradt megtalálható vagyonuk elkobzása is az ítéletben szerepelt, a perköltséget is nekik kell összedobniuk és eszerint tíz évig nem vezethetnek újra céget.

Az ügyészség egészen pontosan azzal vádolta a főkópékat, hogy

2007 áprilisától 2014 májusáig az ügyfelek pénzéből rendszeresen vásároltak tőzsdén forgalmazott értékpapírokat anélkül, hogy az ügyfelek erre megbízást adtak volna.

V. Péter elsőrendű vádlott 2008 és 2014 között 9,2 milliárd forintot utaltatott offshore számlákra ,

, és hogy a DRB bankcsoport takarékszövetkezeteit azért vették meg 2007-ben, hogy a sikkasztással okozott, több mint tízmilliárd forintos hiányt a betétesek vagyonával betömjék.

Nagy vonalakban még az 1998-as orosz válságnál keletkeztek az első komoly bajok a cégnél. Erre azt a megoldást találták ki, hogy cég számláin szereplő hiányt a cég az ügyfelek pénzéből, illetve egy fiktív személy "Karácsony Miklós" kamuszámláján kezdték el bepótolni. Igazából tőkét kellett volna emelni vagy csődeljárást kezdeményezni. A vádlottak szerint viszont P. Sándor tulajdonos-vezérigazgató nyomására közösen úgy döntöttek, hogy ne menejn csődbe a cég.

És a hű segédeik? A Buda-Cashnél azzal a ravasz módszerrel léptek át a felügyeleti vizságlatokon, hogy a leadott dokumentumokban egyszerűen töröltek sorokat, módosítottak adatokat, hogy elfedjék a hiányt. Ebben persze több embernek kell közreműködnie, nem csak pár főnöknek. Például legalább a cég back office részlegén több dolgozó közreműködése nyilvánvalóan szükséges. Voltak is a vádlottak között ilyenek, akiket viszont felmentett az ügyészség, és tanúként vettek részt a tárgyaláson. A felügyeleti vizsgálat pedig soha nem ment olyan mélyre, hogy mondjuk egy próbavásárlással is ellenőrizze, hogy hova folyik a pénz a cégnél. Egészen a 2015-ös végső összeomlásáig lényegében szabadon garázdálkodott a Buda-Cash.

A DRB takarékszövetkezetek megvételét is az motiválta, hogy betöltsék a kialakult lukakat, ugyanis 2006-2007-re kiderült, hogy a Karácsony Miklós-féle megoldás, vagyis a fiktív számla nem lesz elegendő. Így ugyanis később, egy bankba szervezve a DRB takarékszövetkezeteket, és egy cégként értékesítve be lehetett volna tömni a Buda-Cashnél kialakult hiányt. Pontosabban úgy eltüntetni, hogy később szinte lehetetlen lett volna bebizonyítani, hogy létezett.

A másik vádpont, vagyis a pénz offshore számlákra utalása azt bizonyította az elsőfokú bíróság álláspontja szerint, hogy a cég vezetői nem csak azért tették, amit tettek, hogy ezzel elkerülve a Buda-Cash bedőlését, védjék az ügyfeleik vagyonát. Ehelyett olyan cégekhez ment a több mint 9 milliárd forint, amelyek nem voltak a Buda-Cash ügyfelei, vagyis ezt a pénzt ellopták a vádlottak.

Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett sikkasztással vádolta a Buda-Cash vezetőit. A bíróság első fokon viszont nem bűnszervezetben elkövetett sikkasztás miatt ítélte el a vádlottakat. Első fokon úgy ítélték, meg, hogy bár szervezkedtek a vádlottak, de a szervezet, amiben működtek, nem egy sikkasztásra létrehozott bűnszervezet volt, hanem maga a cég. Itt a bíró akkor megállapította, hogy szerinte nincs ilyen szempontból jól megfogalmazva a törvény, amely meghatározza, mi számít bűnszervezetnek, de a bíróság csak jogalkalmazó, így azt kell követnie, ami le van írva.

A szabályozás is néhol egészen furcsa

Végül másodfokon se látták a bűnszervezetet bizonyítottnak. Nálunk ugyanis ehhez "hierarchikus felépítés", azaz szigorú alá-fölé rendeltség kell, illetve többek közt "konspiratív működés". A Buda-Cash ilyen jellegű műveleteiben azonban nem volt alá-fölé rendeltség bizonyítható, és attól, hogy valamit leplezetten csinálnak, még nem konspiratív, így ez sem állt meg. Ahogy az sem, hogy a DRB-bankos bizniszt eleve azért csinálták volna, hogy még többet tudjanak lopni, ez sem volt végül bizonyítható.

A másodfokú ítélet ellen már nem lehet fellebbezni. Az elítelteknek pedig rögtön el kell kezdeniük letudni a maradék büntetéseiket.

(Borítókép: Huszti István / Index)