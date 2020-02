Állampapírban úsznak a nemzetgazdaság irányítói is

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Utoljára 2013-ban elemeztük, hogy állnak pénzügyi tudatosság terén a nemzetgazdaságra nagy befolyással bíró politikusaink, ekkor az jött ki, hogy sokan bizony úsznak az adósságban, a pénzüket pedig nem túl ügyesen forgatják, vagy egészen amatőr módon készpénzben tartják.

A vagyonnyilatkozatok apropóján átnéztük most is, hogy a költségvetésre, adó- és egyéb pénzügyekre, gazdaságpolitikai folyamatokra érdemi hatást gyakorló szereplők mibe teszik a megtakarításaikat.

A vezetők többsége azóta konzervatív mintamegtakarító lett: az adósságok nagy része időközben elpárolgott, a készpénz és a bankszámlákon árválkodó tőke mennyisége jelentősen megcsappant (bár mint látni fogjuk, ezek elég nagy összegig titokban is maradhatnak legálisan), és durván tarol a legbiztonságosabb befektetések között számon tartott állampapír. (Meg persze az ingatlan, amit a mostani gyűjtésben nem vettünk számításba.) Így a fontos gazdaságpolitikai pozíciókat betöltők feje nem kell hogy nagyon fájjon a forint gyengélkedése és az infláció miatt.

Tízmilliók maradhatnak rejtve

Matolcsy György jegybankelnök az elmúlt években leszokhatott arról, hogy párnacihában tartsa a likvid tőkéjét, vagy ha van is neki otthon egy kevés dugipénze, azt nem írta be; a vagyonnyilatkozati szabályok szerint tulajdonképpen nem is kell annyira kevésnek lennie annak a készpénznek ahhoz, hogy ne kelljen feltüntetni, hiszen

a dokumentumba csak a tisztségviselői illetmény hat havi összegét meghaladó készpénzt kell beírni. Ez Matolcsy esetében minimum 30 millió forintot jelent.

Szóval ha a párnaciházást preferálja a jegybank elnöke, úgy akár 29,9 millió forintja is lehet otthon anélkül, hogy annak szerepelnie kellene a vagyonbevallásában. Ugyanez az értékhatár vonatkozik a bankban tárolt pénzre és az egyéb jelentősebb értékű vagyontárgyakra is, ezek a rubrikák mind takarosan ki vannak húzva Matolcsynál, csakúgy, mint az értékpapírok rész összes sora (pedig ide értékhatár nélkül be kéne írni minden megtakarítást). Pusztán a dokumentum alapján tehát úgy tűnhet, hogy a jegybank elnökének egy árva vasa sincs, sőt még egy saját kocsija vagy értékesebb festménye sem.

De ennél azért egy fokkal valószínűbb, hogy Matolcsy pénzügyi megtakarításai egyszerűen kisebb összeget tesznek ki, mint amit már kötelező beírni. Amennyiben milliós nagyságrendben áll nála készpénz otthon, úgy saját magával is kiszúr némileg azzal, hogy ha hagyja elszállni a forint árfolyamát, és az élénkülő – a gazdagabbakat nagyobb mértékben érintő – infláció is dézsmálja a tartalékait. Ha viszont mondjuk rúdaranyat tart egy széfben, akkor az utóbbi időben kifejezetten jól fialt a megtakarítása.

Bulvárvonalon az is kiderült Matolcsy amúgy szűkszavú a vagyonnyilatkozatából, hogy született egy gyereke új feleségétől, Matolcsy Zitától, ugyanis a papíron feltüntettek egy Richárd György nevű fiút egy háztartásban élő gyermekként.

Decens megtakarítók, állampapírkirályok

A nemzetgazdaság legfontosabb irányítója Varga Mihály pénzügyminiszter, nézzük mit csinál ő a pénzével. A tárcavezetőnél hasonló a helyzet, mint a jegybankelnöknél abból a szempontból, hogy sem készpénz, sem bankbetét nincs feltüntetve, de itt is feltételezhetjük, hogy nem arról van szó, hogy ha bedöglik otthon a mosógép, akkor már kölcsön kell kérnie Vargának. Valószínűbb, hogy a pénze egyszerűen egyik dimenzióban sem haladja meg az ő esetében kb. 12 millió forintos határt, amit már be kellene írnia. Vannak viszont értékpapírjai, közelebbről nem definiált kötvényben 726 ezer, állampapírban pedig 13,5 millió forint.

Varga Mihály eszerint pontosan úgy takarít meg, ahogy azt az átlagpolgártól is elvárná: az államot hitelezi közben.

A Pénzügyminisztérium államtitkárait is végignéztük, ki hogy áll pénzügyi eszközök terén. Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkárhoz képest a főnöke sehol sincs: különféle állampapírfajtákból összesen közel 30 millió forint értékben jegyzett, beszállt a legújabb sikerkötvénybe, a MÁP+-ba is (7,9 millióval). Ezen felül van életbiztosítása (1,7 millió forint), 3,5 millió forintot tárol a bankban (ő ezt annak ellenére beírta, hogy bőven kisebb összeg, mint az államtitkári fizetés hatszorosa), és még az azóta ellehetetlenített lakástakarékban is maradt 1,2 milliója.

A tárca szakmai vezetői körében általában is népszerű az állampapír, Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár is tart belőle 33 millió értékben forintban, és még 10 ezer eurónyit prémium eurókötvényben. Emellett van 15,3 ezer euró plusz 2,8 millió forint életbiztosítási kötvénye, 1,2 millió befektetési jegye, 10,2 millió magánnyugdíj-megtakarítása, 2,3 milliója lakáskasszában és 2,1 milliója simán a bankban. Érdekesség, hogy Banai tart Mol és OTP-részvényeket, de csak 32 és 22 ezer forint értékben, ami pár darab részvényt jelent összesen. Mindehhez társul a negatív oldalon egy ekkora vagyon mellet eltörpülő, 11,8 milliós jelzáloghitel-tartozás.

Rákossy Balázs uniós források felhasználásáért felelős államtitkár is belehúzott rendesen az állampapír-felhalmozásba, a tavaly nyáron bevezetett MÁP+-ból jegyzett 25 millió forint értékben, emellett a transzparencia jegyében bevallott 5,5 millió bankban tárolt forintot és még 3 millió forintot érő devizát, valamint 1,5 millió forint készpénzt. Rákossynak nincs tartozása, ellenben a vagyonnyilatkozata szerint neki tartoznak 6,8 millió forinttal.

Egyébként az, hogy a legjobban kereső rétegek (a politikusi szinttől függetlenül is) ilyen mértékben ráfordultak az állampapír-vásárlásra, az az államadósság hazai kézbe történő átstrukturálásában nagy segítség, de közben irreálisan sokat csoportosít át a közösből a gazdagabbak felé.

Nagypályások

A minisztérium megtakarításkirálya egyértelműen Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár, akinek impozáns gépkocsiparkja (Jaguar F-Type, Jaguar XF, Land Rover Disovery, Range Rover) mellett 80 millió forintja fial befektetési alapokban, tart 30 milliót a szuperállampapírból, 27 millió forintot és még 5,4 millió forintot érő devizát pedig a bankban. Hitele neki sincs, ellenben 20 millió forintot kölcsönadott valakinek.

Ezek a nagy összegű megtakarítások egyébként sem nála, sem a többi államtitkárnál nem azt jelentik, hogy saját zsebre dolgoznának államtitkári pozíciójukban,

hanem annak a jelei, hogy a pénzügyekkel foglalkozó szakpozíciókba jellemzően a piacon korábban sikerrel teljesítő menedzsereket vesznek fel, Gion például korábban ez Ernst & Youngnál majd a Deloitte-nál volt vezető beosztásban, utóbbinál 2004 óta partner is.

Megnéztük a parlament gazdasági bizottságát vezető Bánki Erik megtakarításait is, ő számolatlanul sok ingatlana (zömében mezőgazdasági terület) mellett viszonylag szerény mennyiségű pénzeszközt vallott be, van egy 400 ezer forintos életbiztosítása, 2 millió forint készpénze, és összesen 6 millió forintot tart részvényben. A tartozik-követel vonalon viszont jelentős összegek röpködnek, Bánki 95 millió forintot adott kölcsön, ő maga pedig 71 millió forinttal tartozik magánszemélynek, és 213 millióval pénzintézeteknek.

A régi vonalasoknál még ott figyelnek a tízmilliók a számlán

A nemzetgazdaság fontos állami szereplője a NAV is, vessünk egy pillantást Tállai András NAV-elnök pénzügyeire. Tállai kedvelt megtakarítási formája a befektetési jegy, OTP Optimában tart 8,1 milliót, OTP pénzpiaci jegyben pedig összesen 27,5 milliót. Elhanyagolható összegű részvényei mellett tart még 32 millió forintot a bankban, na ennek a pénznek biztosan lenne jobb helye is a jelenlegi viszontagságos forintviszonyok közepette.

A NAV-t vezető államtitkár, Sors László államtitkár rendelkezik a legszerényebb megtakarítással, neki a vagyonbevallás szerint 1 milliónyi államkötvénye, 1,6 milliós nyugdíjbiztosítása és 7,4 milliós életbiztosítása van.