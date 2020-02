Még mindig nyögik a lakásárak az áfaemelést

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A budapesti új lakások átlagos négyzetméterára 843 ezer forint volt február elején, ez decemberhez képest 3,4 százalékos, tavaly februárhoz képest pedig 7,2 százalékos drágulást jelent, írja elemzésében Balogh László, az Ingatlan.com gazdasági szakértője.

A megyeszékhelyeken az átlagos négyzetméterár decemberhez viszonyítva 8 százalékkal, éves szinten pedig 16 százalékkal 539 ezer forintra nőtt.

Az Ingatlan.com elemzése szerint bár az 5 százalékos kedvezményes lakásépítési áfa idei megszűnését már korábban beárazták, a kínálati árakban mégis érezhető a hatása. Az új lakások kínálata folyamatosan szűkül, a befektetési célú vásárlók a használt lakások piacához hasonlóan itt is kevesebben vannak. Emellett akadnak arra utaló jelek, hogy egyes beruházásoknál túl magas a vételár.

Annak ellenére, hogy a piac már korábban igyekezett beárazni a kedvezményes áfakulcs megszűnését, vagyis ez már 2016 és 2020 között folyamatosan megjelent az új lakások vételárában, az előző hónapban mégis a vártnál nagyobb ütemű volt a drágulás

– mondta Balogh László.

„A beruházók pont a határidő lejárta miatt 2019. december végéig akciók keretében próbálták értékesíteni a még gazdátlan, építés alatt lévő lakásokat. Az alapvetően sikeres értékesítési akciók mellett az új lakások piacán azonban a használtakéhoz hasonló folyamat ment végbe 2019 második felében, azaz kevesebb lett a befektetési célú vásárló.” Ennek következtében vannak olyan új lakások, amik továbbra is gazdára várnak, mert a saját célra vásárlók számára az új lakások árai már a nehezen megfizethető kategóriába esnek. „Ez részben abból látszik, hogy most vannak a kínálatban olyan teljesen kész lakások, amelyeket az építkezés során nem sikerült eladni, most pedig készpénzes vevőknek kedvezményes – vagyis tavalyi – áron hajlandó eladni az építtető” – fogalmazott Balogh László.

Az Ingatlan.com elemzése szerint február első hetében a budapesti új lakások átlagos négyzetméterára 843 ezer forintnál járt. Ez a tavaly decemberi átlaghoz képest 3,4 százalékos drágulásnak felel meg, a tavaly februári szintet pedig 7,2 százalékkal haladja meg. A megyeszékhelyeken tempósabb drágulás látható a kínálati piacon. Az ottani új lakásoknál az átlagos négyzetméterár 539 ezer forintra rúgott, ez éves összevetésben 16 százalékos emelkedést jelent, a tavaly decemberi árszintet pedig 8 százalékkal múlja felül.

Az ingatlan.com szakértője az adatokat értékelve elmondta, hogy beszédes a jelenség, miszerint az új lakások áremelkedése csak az elmúlt két hónapban feleakkora volt, mint az elmúlt egy évben összesen.

A kilátásokról szólva a szakember azt mondta, hogy a kínálat a következő években is egyre szűkebb lesz. Az Ingatlan.com adatai szerint a kínálatban 3152 olyan újlakás-hirdetés található, amelyek átadása idén esedékes. Aki pedig jövőre szeretne költözni, az csupán 821 ingatlanhirdetés közül tud válogatni. 2022–2023-as átadással viszont már csak 369 ingatlan hirdetése szerepel kínálatban.