Az eddiginél is súlyosabb módon osztogat százmilliókat a turisztikai ügynökség

Átláthatatlan módon, egyedi döntések alapján százmilliókat osztogat a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozó Kisfaludy 2030 Zrt. – tudta meg a 24.hu.

A lap nyomozása alapján úgy tűnik, nem volt nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető pályázati kiírása annak a támogatási körnek, amelyben tucatjával kaphattak jó kapcsolatokkal rendelkező szereplők nagy összegeket különböző turisztikai fejlesztésekre. Az összes támogatott projekt száma meghaladhatja a nyolcvanat, de az MTÜ honlapján csak azt a hatot hozták nyilvánosságra, amiről a 24 külön érdeklődött, mert más forrásból értesült róluk.

A támogatások kiosztási mechanizmusáról az MTÜ annyit közölt „egyedi – ad hoc jellegű – támogatási kérelmekről” van szó, amiket „egyedi döntés útján támogattak”. Hogy miként kerültek a projektek az ügynökség elé, kik és hogyan döntöttek róla, az nem derült ki, mindössze ezt írták: „a támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések a turisztikai szakmai szempontok érvényesítése mellett születtek”. A támogatások forrása a válasz szerint a 2020-as költségvetés turisztikai fejlesztési célelőirányzata.

A 24 által kiderített példák az így kiosztott támogatásokra:

Zoób Kati divattervező 811 millió forintot kapott divatmúzeum és alkotóház kialakítására balatonfüredi villájában

Balatonboglár fideszes polgármestere, Mészáros Miklós révén a város összesen mintegy 1,2 milliárd forintra pályázott különböző fejlesztésekre, ebből 464 millió forintot már biztosan meg is kapnak.

923 millió forint támogatást kapott például így a Zobori Kalandozoo Kft. a zalaszabari kalandpark élménykínálatának fejlesztésére (a társaság tulajdonosa már a Kisfaludy-programban is jól járt, cégei összesen összesen 1 milliárd 816 millió forinthoz jutottak)

Eddig 15 millió forintot kapott a Kolping Családi Hotel Vagyonkezelő Kft. Bobo Fun Kalandpark kialakítására (Badauf Csabának, a szállodaszövetség elnökének cége), de a dokumentáció szerint a projekt összesen 850 millióba kerülne.

Az előkészítés alatt álló, a bodajki kastély felújítását célzó projektre a a BDJK-Real Estate Kft. eddig 31,5 millió forintot kapott.

Utóbbi támogatás azért is érdekes, mert a Tiborcz István ingatlanos cége, a BDPST Zrt. szerezte meg 2016-ban, aztán gyorsan tovább is adta Tiborcz volt üzlettársa, Paár Attila cégének, majd a győri milliárdos is túladott rajta. A vevő viszont egy olyan cég, ami több szálon kötődik Paárhoz. Később közbeszerzési pályázatot a kastély felújítására, amit éppen Paár Attila cége nyert el egyedüli pályázóként, a felújítást pedig részben a Kisfaludy-programból kapott pénzből kívánják fedezni.

Maga a Kisfaludy-program pénzosztása is elég sok kérdést fel vet fel, tekintve hogy a támogatások harmadát kormányközeli üzleti körök vitték el, de itt legalább volt nyilvános pályázat, és a támogatottak listája is nyilvánosságra került.