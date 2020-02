A koronavírus miatt újabb történelmi mélypontra esett a forint

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Péntek reggel ismét negatív rekordot döntött a forint, reggel 340,5 forinton állt az euró jegyzése.

Ez 0,4 százalékos gyengülést jelent. A dollárral szemben is gyengült a magyar fizetőeszköz, annak jegyzése 309,4 forintra emelkedett, egy svájci frankért pedig 319,89 forintot kellett adni a reggeli órákban.

Forrás: xe.com

Az esést egyértelműen a koronavírus miatti globális gazdasági káosz okozza, ami a tőzsdéket is csúnyán megviseli. Nem csak a forint jár rosszul a járvánnyal, a feltörekvő piacok devizái mind rosszabbul teljesítenek a hatására, ilyen bizonytalan helyzetekben ugyanis a befektetők is kockázatkerülő hangulatban vannak, és csak a hagyományos menekülőeszközök (pl. arany, jen, amerikai államkötvény) tudnak erősödni. Ennek megfelelően a régiós devizák a forinthoz hasonlóan esnek, a cseh korona és zloty is hasonló mértékben gyengült az euróhoz képest.

A forint legutóbbi mélypontját február 12-én érte el.