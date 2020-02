Kormány: Nem indokolt a nagy felvásárlási láz

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A kormány megérti az emberek félelmét, de szakértők szerint indokolatlan és fölösleges elkezdeni tartós élelmiszereket felhalmozni – mondta az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.

Az államtitkár azt mondta, hogy az ITM folyamatosan egyeztet a kereskedelmi láncokkal és szakmai szervezetekkel, és tájékozódik, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges készletek. A kormány mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy az üzletektől kapott információk alapján biztosított a folyamatos ellátás, elég nagy tartalékokkal rendelkeznek a boltok, úgyhogy nem fognak kiürülni az üzletek polcai. Az előfordulhat, hogy egy-egy adott márkájú termék ideiglenesen elfogy, de helyettesítő termékek mindig vannak. A kereskedelmi hálózatok érzékelik, hogy

megnövekedett a kereslet, de ez nem durvább, mint amit karácsony előtt szoktak tapasztalni az üzletek.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy a magyar kereskedelmi láncok többségében hazai beszállítói partnerekkel dolgozik, az élelmiszerek 80 százalékát az országon belül szerzik be, így nem kell attól tartani, hogy nemzetközi tényezők miatt nem lesz biztosított az ellátás biztonsága. A minisztérium hétfőn egyeztet legközelebb a kereskedelmi szektor képviselőivel.

Azt is elmondta, hogy külföldi példák alapján föl kell készülni, hogy „rossz szándékú piaci szereplők a koronavírus vámszedőiként megemelik egyes termékek árát”, de a fogyasztóvédelemért is felelős ITM-ben kifejezetten figyelik az ilyen eseteket, és adott esetben intézkednek. Vizsgálják például azt az esetet is, amikor egyesek tizenötszörös áron árultak egészségügyi maszkokat. A kézfertőtlenítőket és hasonló termékeket külön is vizsgálják, nemcsak azt, hogy azoknak ne emelkedjen indokolatlanul az ára, de azt is, hogy azok tényleg fertőtlenítő hatásúak-e.