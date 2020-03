Töméntelen Waberer's pótkocsi áll Budaörsön

Támogass te is!

A budaörsi reptér közelében található gigantikus pótkocsisort egy olvasónk fotózta le, de többen is jelezték, hogy soha nem láttak még ekkora felvonulást.

Megkérdeztük a társaságtól, hogy mi az oka a sok parkoló vontatmánynak, és van-e ennek köze a koronavírushoz.

A társaság ezt válaszolta:

A Waberer's továbbra is maximálisan kiszolgálja európai ügyfeleit, de mivel tevékenysége nagymértékben függ az európai termeléstől, a flotta méretét is folyamatosan a piaci igényekhez igazítja. Ez az oka, hogy jelenleg a budaörsi reptéren is parkolnak szerelvényeink.