Kansasban 2 dollár alá esett az olaj ára

Óriási a túlkínálat nyersolajból, mivel egyszerre fut a járvány, és a szaúdi olajháború is. Előbbi miatt jóval kevesebb olajra van szükség, utóbbi miatt eddig is elég alacsonyak voltak a piaci árak. A szaúdiak egyébként most Oroszországot büntetik a bőséges kitermelésükkel és így az alacsony olajárral, mivel nemrég nem tudtak megegyezni velük a kitermelés visszafogásáról.

Egyes helyeken így egyszerűen nincs már hova tenni a kitermelt olajat, és be kell zárni egyékbént működő kutakat, írja a Portfolio.hu. 35 éve nem volt ilyenre példa. Ha ugyanis megteltek a szárazföldi tárolóhelyek, akkor már csak óriási tengeri tankerekben lehet tárolni a kitermelt alapanyagot, odáig viszont el is kell valahogy vinni. Hozzávetőleg napi 20 millió hordónyi túlkínálatot kéne eltávolítani hamarosan az olajpiacról, mivel nagyon gyorsan telítődnek a tárolókapacitások.

Ha valahol nem tudják elvinni sehova, akkor viszont a piaci árnál olcsóbban is muszáj szabadulniuk tőle. Így lehetséges, hogy hiába lehet 20 dollár fölött a piaci ár, a szárazföld közepén lévő Kansasban már 2 dollár alá is beesett egy hordó olaj ára. Szibériában 10 dollár alá esett egy hordó ára.

Sőt, egyes helyeken időszakosan még fizethetnek is hamarosan azért, hogy valaki vigye el az olajat, egy kút teljes bezárása és újraindítása ugyanis komoly költség lehet.