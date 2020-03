Hangosbemondóval terelik ki a Tescókból a 65 év felettieket

Szombaton életbe léptek az új bevásárlási szabályok, amelyek értelmében az élelmiszerboltokban, drogériákban, gyógyszertárakban és piacokon bevásárlási sávokat hoztak létre. Ezeknek a lényege, hogy elválasszák a veszélyeztetettebb, 65 évesnél idősebb populációt a fiatalabbtól. A megoldás értelmében a 65 évnél idősebb személyek csak 9 és 12 óra között intézhetik a bevásárlásaikat, ebben az időben csak ők vásárolhatnak az üzletekben, piacokon.

Megkeresésünkre a Tesco már be is számolt az első tapasztalatokról, ahogy arról is, hogy milyen módszerekkel igyekeznek lebonyolítani a vásárlócseréket.

Az üzletlánc sajtóosztályától azt tudtuk meg, hogy pánikvásárlásra utaló információik nincsenek, a szombat délelőtt fennakadások, atrocitások nélkül bonyolódott le.

„A 18 év alattiak alkoholvásárlási tilalmának betartásához hasonlóan működik ez a folyamat is. Amennyiben a vásárló valószínűsíthetően nem tartozik a megfelelő korcsoportba, a személy- és vagyonőr (illetve, ahol ez nem biztosított, a műszak- és áruházvezető) kollégáink udvariasan megkérik az érintett vásárlót, hogy igazolja az életkorát. Amennyiben a vásárló ennek nem tesz eleget, kollégánk udvariasan felszólítja a távozásra, és felhívja figyelmét a jogszabályban foglaltakra" - írta kérdésünkre a sajtóosztály arról, hogyan próbálják meg kiszűrni a vásárlókat.

A vásárlócserét alapvetően hangosbemondós figyelemfelhívással igyekeznek gördülékenyebbé tenni. „ A hangosbemondón 8:20-kor, 8:30-kor és 8:40-kor is adunk általános tájékoztatást. Emellett 8:45-kor a hangosbemondókon keresztül (ahol nincs hangosbemondó, ezek jellemzően a Tesco expressz boltok, ott ez élőerővel történik meg) is megkérjük az áruházaink eladóterében tartózkodó 65 év alattiakat, hogy fejezzék be a vásárlást, és hagyják el az eladóteret. Ugyanezt 11:45-kor is megtesszük, amikor az eladótérben tartózkodó 65 év felettieket kérjük meg udvariasan, hogy a saját biztonságuk érdekében 12-ig fejezzék be a vásárlást, és hagyják el az eladóteret" - írta a sajtóosztály.

Arról egyelőre nincsenek pontos információk, hogy a vendégforgalom hogyan alakult az egyes üzletekben, erre várni kell addig, amíg kellő mennyiségű adat fut be a különféle láncokhoz.

Több iparági forrásból viszont úgy értesültünk, hogy a három órás sáv valószínűleg túl széles, a kiskereskedelemben dolgozóktól olyan információkat kaptunk, hogy a túl szélesre hagyott sáv a többi vásárló bevásárlását nehezíti meg. Több helyen azt mondták, valószínűleg elég lenne két óra is, ahogy olyan információkat is kaptunk, hogy a sávos megoldás alkalmazására valószínűleg hétvégén sem lenne indokolt, csupán hétköznapokon.

