Matolcsy: Nagy lehetőségeket rejt a válság

Drámaian indult a 2020-as évtized, de a következő hét év, sőt az egész évtized is hasonlóan viharos lehet. A hét napsütéses évre következő hét borúsabb év mindig nehezebb, a kockázatok erősebbek, a kihívások nagyobbak. Cserébe a lehetőségek is nagyra nőnek, aki nyer, az nagyot nyerhet versenytársaihoz képest.

Ezt írta a Növekedés.hu megjelent legújabb cikkében Matolcsy György.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke szerint a mostani válság hasonló az előző század 40-es éveinek válságával. Ahogy akkor, a második világháború és a hidegháború első szakasza alatt is, most is "új összeütközések sora érkezhet", politikai értelemben.

Gazdaságilag pedig rokonságot mutathatnak a 21. század 20-as évei az 1970-es évekkel, az 50 éves történelmi ciklus gazdasági és pénzügyi felfordulásokat ígér.

Ázsiához és az angolszász világhoz képest megállíthatatlannak tűnik az Európai Unió hanyatlása, írja.

Új szövetségi hálók alakulnak ki, megépül az „Övezet és út” (ezzel a kínai külgazdasági projektre utal), melynek nyomán új selyemutak és ázsiai-európai párok állnak össze az új technológiai forradalmak közös megnyerése érdekében.

Matolcsy szerint

az nyer, aki elhiszi, hogy eljött a korlátlan erőforrások – adat, energia, pénz - ideje és azokat fenntartható, „zöld” módon használja fel.

A növekedés kiemelt eszközei közé ugyanazokat sorolja, amelyekre "az elmúlt 100 év legsikeresebb évtizedében, 2010 és 2019 között építettünk", ezek alatt értve a magas beruházási rátét, erős fogyasztási dinamikát, kétszámjegyű hitelbővülést, valamint a foglalkoztatásbővülést minden korcsoportban és képzettségi rétegben.

A jegybankelnök szerint mindenütt a világban elindul az egészségügyi rendszer átalakítása, a válság felgyorsítja a döntéshozatalt a gazdaság minden szintjén, az újraindítás kulcsszereplői pedig az állami intézmények lesznek. A külföldi működő tőke beruházások a legfejlettebb új technológiákra összpontosítanak.

Beindul egy jelentős vállalati visszavásárlási hullám, amelynek révén hazai tulajdonba kerül vissza egy sor, korábban külföldi befektetők által lefedett terület, miközben megindul egy "kifektetési program", azaz a magyar befektetők kezdenek befektetni külföldön.

Matolcsy György azt várja a következő évektől, hogy kiépülnek és felgyorsulnak a "vállalkozói liftek", vagyis tömegessé válik a sikeres mikro vállalkozások kis- és közepes vállalatokká emelkedése, a közepesek nagyvállalattá válása és láthatóvá válnak új, magyar tulajdonú multinacionális vállalatok.

Ma nem ismert technológiákból – ezek között már jelentős számban magyar szabadalmakból – jöhet majd a magyar növekedési többlet, tehát a gazdasági felzárkózás jelentős része, írja.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!