Ebben az évezredben még nem volt ilyen olcsó az orosz olaj

Utoljára 1999-ben volt olyan olcsó az orosz olaj, mint most. Az Urals hordója 16,2 dollárt ér, de nagyon úgy néz ki, hogy tovább fog zuhanni. 2-4 dollárral magasabb a Brent olaj, a folyamat a teljes olajipari szektort fenyegeti, egyes helyeken már negatív árak is előfordulnak, ahogyan fogynak a tárolókapacitások.

Az elmúlt héten 25 százalékkal zuhantak az árak. A 2008-as válság előtti csúcson az olaj világpiaci ára a jelenleginek majdnem tízszerese volt, de az utóbbi években megszokott 50-60 dollár körüli árak is elérhetetlennek tűnnek.

Az orosz gazdaság különösen megsínyli, ha hosszabb távon ezek az árak maradnak, hiszen a kőolaj és az árban hozzá igazodó földgáz kivitele jelenti az ország fő exportbevételét. Az elmúlt másfél évtizedben feszes költségvetési politikát folytatva Oroszország jelentős tartalékokat halmozott fel, de a veszteség idén elkerülhetetlennek látszik: 2020-as költségvetés 42 dolláros olajárral kalkulálva lett volna nullszaldós.

Márpedig ennek az árnak a visszatérése nem várható egyhamar írta az Rbc.ru orosz gazdasági portál. A túlkínálattal már eddig is bajlódott az OPEC+ (az Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és az azon kívüli olajtermelők, köztük Oroszország), és Moszkva ellenállása miatt nem tudtak megegyezni a kitermelés további csökkentéséről - hogy ezzel megállítsák az árak esését -, és ezen a helyzetet tovább rontott a koronavírus, amely miatt lebénult a világgazdaság így, tovább csökkent az igény az energiahordozókra.

Áprilisra az egy évvel korábbi kőolajigény ötödével csökken az előrejelzések szerint.

Ezzel együtt esik a rubel is: egy hónapja 73 rubelt adtak egy euróért, ez most 88-ra emelkedett, ám nem kizárt, hogy a százat is elérheti.