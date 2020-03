Havi 30 ezer lélegeztetőventilátort ígér a Ford

A koronavírus-járvány miatt autó helyett a lélegeztetőventilátor lett a legfőbb terméke az amerikai Ford cég egyik michigani üzemének, amely a következő 100 napban 50 ezret gyárt a készülékből – írja az MTI.

A vállalat azt ígéri, hogy szükség esetén ezt követően is képes lesz havonta 30 ezer lélegeztetőventilátort készíteni.

A Ford gyárában egy egyszerűsített modell gyártására állnak át, de egészségügyi használatát engedélyezték az Egyesült Államok illetékes egészségügyi hatóságai, és megfelel a vírustól megbetegedettek többségének kezelésére.

Ilyen gépekre pedig szükség is lesz, nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az Atlanti-óceán másik partján is. A hétvégén például a fertőzést maga is elkapó Boris Johnson brit miniszterelnök jelezte Donald Trump felé, hogy Nagy-Britanniának lélegeztetőgépekre van szüksége. Trump elnök maga is komoly fordulatot vett az ügyben, hiszen míg korábban még arról beszélt, hogy nem lesz szükség 30 ezer extra lélegeztetőgépre a koronavírus-járvány miatt, múlt pénteken már törvényi erővel utasított egy másik autógyártó céget, a General Motorst, hogy gyártson le 40 ezer ilyen készüléket. A GM áprilistól havonta 10 ezer lélegeztetőgép legyártását vállalta.

De nemcsak felülről jön a nyomás a GM-re, hogy minél több üzemében álljon át a lélegeztetőgépek gyártására: a cég Massachusetts állambeli, repülőgép-hajtóműveket gyártó üzemében és bostoni központjában is némán, egymástól két méterre tüntettek azért, hogy a cég ahelyett, hogy leépíti a gyár dolgozóit, állítsa át ezt az üzemet is lélegeztetőgépek gyártására.

