3,3 millióval több ember jelentett munkanélküliséget (initial unemployment weekly claims) az előző héten, mint az azt megelőző héten az Egyesült Államokban az amerikai munkaügyi hivatal adatai szerint.

A szezonális hatással kiigazított adatok szerint 6 648 000 újonnan bejelentett munkanélküli volt a múlt héten az usa-ban,

így összesen 9 millió fölé nőtt ezzel azoknak a száma, akik az elmúlt két hétben munkanélküliséget jelentettek. Már a múlt hét előtti héten is rekordot döntött az újonnan bejelentett munkanélküliek száma, akkor is több mint 3 millió ember jelentette be, hogy nincs állása.

A Guardian szerint többen jelentették munkanélküliséget az elmúlt két hétben az USA-ban, mint a megelőző fél évben összesen. Az Egyesült Államokban még soha nem nőtt ilyen mértékben a regisztrált állástalanok száma, mióta 1967-ben a munkaügyi hivatal elkezdte vezetni a statisztikáit, eddig a legtöbb 695 ezer volt 1982-ben.