Különadókat vezet be a kormány, 1345 milliárd forint jut gazdaságvédelemre

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón ismertette, hogy milyen pénzügyi tartalékok állnak rendelkezésre a koronavírus és a gazdasági hatásai elleni harcra. Gulyás elmondta, hogy a közös teherviselésben hisznek, ezért a párttámogatások ötven százaléka, összesen 1,2 milliárd forint a járvány elleni védekezési alapba megy. De a multiknak és a bankoknak is be kell adni a magukét, a multinacionális kereskedelmi láncoktól 36 milliárdot szednének be, a bankoknak pedig összesen 55 milliárd forintot kell befizetniük a közösbe.

Az önkormányzatok sem maradnak ki, tőlük a gépjárműadó kerül átcsatornázásra a védekezési alapba, ez nagyjából olyan 34 milliárd forintot jelent Gulyás szerint.

Ez összesen a kormány becslései szerint 663 milliárd forintot fog jelenteni.