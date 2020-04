Átvette az állam az irányítást a debreceni Kartonpack felett

Állami felügyelet alá vonta a kormány a debreceni Kartonpack céget, az erről szóló rendelet pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben - írja a Hvg.hu. A rendelet szövege szerint a "veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében" veszi át az állam a gyógyszeripari csomagolásokat gyártó, Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cég fölött az irányítást. A cég szerepel azon cégek listáján is, amelyeket kritikus fontosságúnak jelölt ki az állam, és amelyeknél emiatt a Honvédelmi Minisztérium pénteki közleménye szerint megjelentek a Honvédelmi Irányító Törzsek. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet viszont csak a Kartonpackról szól. A cég helyzetét ismerő forrásaink szerint pedig inkább egy korábbi vita miatt vette át a cégnél a kormány az irányítást, a veszélyhelyzet adta lehetőségeket kihasználva.

Ahogy arról korábban írtunk, a debreceni Kartonpack egy elég zűrös cég, amelyen már egy ideje marakodik az állam és pár befektető. A cég fő tulajdonosának Kerék Csaba, a Kulcsár-ügy másodrendű vádlottja és baráti köre tekinthető, ami nem könnyű, mert Kerék Csaba jogerős börtönbüntetést kapott, és így eltiltották a cégvezetéstől. Szintén tulajdonos még Fintha-Nagy Ádám ügyvéd, aki viszont az MNB szerint bennfentes kereskedelemmel lett a cég kisebbségi tulajdonosa, ami miatt büntetőeljárásról is szó volt korábban.

A Kartonpack a csornai napelemgyár botrányában is érintett az Ecosolifer nevű cégen keresztül, amely uniós támogatásokat is nyert a gyár felépítésére, ami végül elmaradt. Az ügyben az OLAF is vizsgálatot indított. A Kartonpack helyzetét ismerő források szerint ez az ügy állhat az állami átvétel hátterében.

A debreceni céghez nemcsak egy Honvédelmi Irányító Törzs ment ki, a Kartonpack tulajdonosi jogokat Juhász Edit, a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára kormánybiztosként gyakorolja, aki ilyen minőségében bármilyen döntést meghozhat a cég vezetése és a közgyűlés helyett, betekinthet a cég irataiba és korlátozhatja a cég képviselőinek jogait.

A Kartonpack mellett a Honvédség közleménye szerint az állam még a következő cégek "működését segíti" az állam:

SCHOTT Hungary Gyógyszeripari Üvegtermék Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft.

Júlia-Malom Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyermelyi Holding Zrt.

Hungary - Meat Élelmiszeripari Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.

KALL Ingredients Kereskedelmi Kft.

Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.

Pannonia Bio Zrt.

Ezzel együtt már 104 vállalatnál jelent meg a Honvédség. Hogy ez pontosan mit jelent, arról itt írtunk bővebben.