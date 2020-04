20 millió euróval támogatja a francia kormány, hogy a járvány után biciklizzenek az emberek

Rengeteg új kerékpáros jelent meg az utakon az elmúlt hetekben. Munkába járók és kocaturisták is bringára pattantak, részben biztonsági megfontolásból, részben mert nem maradt más szórakozás. Az eltűnő autók is segítettek.

A francia kormány azt szeretné, ha a franciák a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldása után sem ülnének vissza annyit az autóikba, helyette a kisebb útjaikat kerékpáron tennék meg, ezért 20 millió eurós programmal támogatják a francia biciklistákat – írja a BBC.

A járvány egyik pozitív mellékhatása volt világszerte, hogy csökkent a károsanyag-kibocsátás és a légszennyezettség, Emmanuel Macron kormánya pedig azt szeretné, ha ez így is maradna azután is, hogy május 11-től fokozatosan feloldják a kijárási korlátozásokat az országban. Ennek érdekében Elisabeth Borne ökológiai átállásért felelős miniszter bejelentette, hogy kijelölnek majd 3000 kerékpárszervizt szerte az országban, a kerékpárosok javítási költségeit pedig 50 euróig átvállalja az állam. Nem erre megy el viszont a teljes 20 millió euró, a program részeként kerékpártárolókat építenek majd ki, és biciklis tanfolyamokat is tartanak majd, a helyi önkormányzatokat pedig kerékpárutak építésére és felújítására ösztönzik.

Borne szerint normális esetben az országban megtett autós utak 60 százaléka rövidebb mint 5 kilométer, a kerékpárosok támogatásával pedig azt szeretnék elérni, hogy az ilyen rövid utakra, ha tehetik, az emberek inkább pattanjanak biciklire ahelyett, hogy autóba ülnek.