A járvány bicikliboomot is hozott magával

Jó idő is van, de alighanem a koronavírus is magyarázza, hogy az autós, illetve a tömegközlekedést használó budapestiek is átnyergeltek a biciklire.

A koronavírus-járvány teljesen felborította megszokott életünket. A gazdasági, társadalmi veszteség mértéke egyelőre nehezen felmérhető, de a kényszerűségből vállalt életformánk pozitív folyamatokat is beindított. Sok helyen csökkent például a légszennyezés, és a kerékpározás is is sokat profitált a helyzetből. Látványosan megugrott a bringák közlekedési és szabadidős használata is. Futárok és munkába járók, kocakirándulók lepték el az utakat.

A távolságtartási ajánlások miatt a bicikli kézenfekvő megoldást jelentett sokaknak a közlekedésben. Nem kell osztoznunk rajta senkivel, nem liheg a nyakunkba egyetlen utastársunk sem, és nem kell megérintenünk olyan felületeket, amelyeket mások összefogdostak előttünk. Szóval ha bringára pattanunk, kellően higiénikus és biztonságos vírusszempontból. Még Müller Cecília országos tisztifőorvos is ajánlotta a bringázást.

Egy csomó embernek az előbbiek miatt elég vonzó lett a kerékpár, de attól is növekedett a kerékpárosok biztonságérzete, hogy az autóforgalom érezhetően visszaesett (a parkolási díjak eltörléséig jelentősen). Budapesten pedig a Bubi közbringarendszer olcsóbbá tételével, majd ideiglenes kerékpársávok kialakításával is adtak egy lökést a bicajosoknak. Persze az egyre melegebb napok bringáskicsalogató hatását se feledjük el.

„Az autóforgalom a felére esett vissza, a tömegközlekedés a tizedére, de a kerékpárhasználat átlagos napokon ugyanannyi maradt" – mondta Halász Áron, a Magyar Kerékpárosklub szóvivője. Márciusban már áprilisi adatokat mutattak a klub bringaszámlálói, április első hétvégéjén pedig már nyári napokon megszokott kerékpárosforgalmat regisztráltak az Árpád hídon.

Fotó: Magyar Kerékpárosklub Forgalomszámlálási adatok márciusban és április elején

Halász szerint rengeteg új kerékpárhasználó van az utakon, ezt abból is érzik, hogy a klub honlapján található kisokost is sokan olvassák. Budapestben benne is van ez a potenciál, mert a statisztikák szerint a lakosság 60 százalékának van biciklije.

A szóvivő szerint jó eredmény, hogy a főváros ideiglenes bringasávokat jelöl ki a belvárosban, de az lenne az igazi, ha ezek hosszú távon fennmaradhatnának. Az újítások jó részét már korábban megtervezték, ezért gyorsan lehetett lépni. A Magyar Kerékpárosklub úgy látja, hogy viszonylag kevés belenyúlással és építkezéssel járó, minimál beruházásokkal, mint például a Bartók Béla úti bringasáv kialakítása is jobb hálózatot lehet kialakítani.

A Budapesti Közlekedési Központ szeptemberig tervez az új ideiglenes kerékpársávokkal, ezek a Hungária körúton belül létesülnek, lépésről lépésre jelentik majd be az új szakaszokat. Halász úgy véli, jó lehetőség lenne ez az időszak a Nagykörút és az Üllői út bringásítására is.

Miért van ennyi futár az utcákon?

A budapesti utcákon szinte minden percben feltűnik egy biciklis futár is, nem azért látszanak jobban, mert kisebb a forgalom, valóban megnövekedett a számuk. Ennek is több oka van. Egy csomó étterem kezdett el hirtelen kiszállítással foglalkozni, az ételszállító cégeknek kell a munkaerő, és van is kit felszippantaniuk, szükségmegoldásként sokan válnak futárokká a nemrég munkanélküliekké válók közül.

A járvány a közlekedési szokásainkat is megváltoztathatja?

Vajon megmaradnak később is biciklistának azok, akik most fedezték fel maguknak?

Egy biciklis futártól szívesebben vennénk át a kiszállított ételt, mint egy autóstól? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

A Woltnál a cég tájékoztatása szerint körülbelül 20 százalékkal nőtt a kerékpáros futárok száma a járvány kezdete óta, igaz, az autósok száma is hasonló mértékben emelkedett. A megszűnő dugók már nekik sem jelentettek akadályt. „A parkolási díjak eltörlésével azonban ismét forgalmilag terheltté vált a belváros, így arra számítunk, hogy több futár ismét a motorokat, bicikliket fogja előnyben részesíteni. Pécs városában azonban például már most is legnagyobb részben biciklis futáraink vannak" – írta nekünk a cég.

A Wolt platformján keresztül szállító futárok eszközönkénti részaránya általában egy-egy harmad autós, motoros és biciklis felosztásban. A futárok elég sokat is tekernek, sokszor feltűnnek az utcákon. „Egy jobb bringás kivisz napi 40 vagy afeletti címet is, egy átlagos körülbelül napi 30-at. Egy-egy 3-4 órás csúcsidőszakban átlagosan 40-50 km-t teker egy biciklis.”

A NetPincértől, amely saját futárszolgálatával, a NetPincér GO-val 28 településen van jelen, azt az információt kaptuk, hogy már eddig is több mint 2000 futárpartnerük körét bővítve márciusban több mint kétszáz új futárpartnerrel szerződtek le. Közöttük sok a biciklis futár is, bár a múlt héten, valószínűleg az átnyergelő taxisoknak köszönhetően több autós, mint bringás futárral szerződtek.

Az utóbbi időszakban a futárok iránti kereslet is nőtt, a NetPincér jelenleg is folyamatosan keres új futárokat. Tavasszal egyébként is megnő a biciklis futárok száma az ételszállító cégnél, de a járványhelyzet hatása is meglátszik. „Számos régebbi vagy az utóbbi időben inaktivitást mutató futárunk tért vissza, márciusban 67 százalékkal több aktív biciklis futárunk és 54 százalékkal több aktív autós futárunk volt, mint februárban" – írta a NetPincér. Az újonnan jelentkezők között is nőtt a biciklis futárok aránya, illetve több olyan futár van, aki autóval kezdett dolgozni, de a jó idő miatt már kerékpárral is vállal műszakokat. Mivel egyre több étterem csatlakozik a NetPincérhez, a futárok száma, és ezen belül a biciklis futárok száma is nőhet a következő időszakban.

Az erdők is megteltek biciklisekkel

A veszélyhelyzeti szabályok miatt gyakorlatilag minden szórakozási lehetőség megszűnt, nem lehet moziba járni, plázákban flangálni, kocsmázni, vagy konditeremben gyúrni, és egy csomó játszóteret is lezártak. A szabadidős célú, egyéni sporttevékenység viszont megmaradt, így hirtelen rengetegen ismerték fel magukban a gyalogos túrázót és biciklistát, a könnyen elérhető kirándulóhelyek megteltek.

„Bringás körökben csak úgy kapkodjuk a fejünket, gyakorlatilag megtelt az erdő, olyan, mint egy majális. A Budapestről rajtoló Giro d'Italia lehet, hogy nem ültetett volna fel ennyi embert biciklire, mint most a járvány. A Hármashatár-hegyen például azokon az ösvényeken is nagyon sokan tekernek, ahol egyébként senkivel nem találkozol, és már hétköznapokon is ez a helyzet, nemcsak hétvégenként" – mondta Takács Tamás, kerékpáros szakíró és túraszervező.

Sok új biciklis jelent meg szerinte, olyanok, akik évek óta nem ültek biciklin, a tekerési stílusból, ruházatból könnyű kiszúrni, ki az, aki most próbálkozik először vagy újra túrázással.

Takács szerint a mostani helyzetet arra is ki lehet használni, hogy edukációval még kulturáltabb irányba vigyék a kerékpározást, milyen egyszerű szabályokat érdemes betartani a terepen, vagy átbeszélni a régi slágertémát, hogyan férhetnek meg együtt a kerékpáros és gyalogos turisták az erdei ösvényeken.

A hirtelen megjelenő tömegekből azonban a turizmus nem sokat profitál. A veszélyhelyzeti korlátozás csak egyéni esetleg családi túrázást enged meg (ehhez a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségtől is kaphat jó tanácsokat), ez most csak a természetjárás öröméről szólhat, mert a vendéglátóhelyek, turisztikai célpontok vagy a szervezett túrák nem elérhetőek, de Takács szerint előre kell tekinteni a turizmus szereplőinek.

„A turisztikai szolgáltatóknak siralmas a helyzetük, mert ezek a bringások nem szállnak meg most sehol sem, nem is fogyasztanak. Hosszú távon mégis lehet hozadéka a szolgáltatóipar számára Lehet, hogy képződik egy olyan tömeg, amit hosszú távon meg lehet szólítani, fizetővendég, turista és kerékpárvásárló válhat belőlük. A Budai-hegység megmutatta, hogy nagyjából milyen tömegekre kellene számítani, az lenne a cél, hogy osztrák, svájci szinten szolgáljuk ki őket. Ha a piaci szereplők ügyesek, meg tudják fogni ezt a réteget, és hosszú távon építhetnek rájuk. "

Neked is van bringád? Kövesd a Kerékagyat a Facebookon! Kerékagy

(Borítókép: Huszti István / Index)