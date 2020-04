Ideiglenes kerékpársávokat alakít ki a BKK a főváros döntése után

Közleményt adott ki pénteken a BKK, amely szerint a Fővárosi Önkormányzat néhány fontos útvonalon ideiglenes kerékpársávok kialakításáról döntött, amivel a fővárosiak munkába járását és biztonságos közlekedését akarják segíteni koronavírus-járvány idején.

A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút szakemberei a terveket elkészítették, a kivitelezés már a napokban elindulhat.

Az elmúlt hetekben a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapest Közút folyamatosan elemezte a forgalom alakulását. A drasztikus forgalomcsökkenés alapjaiban változtatta meg Budapest közlekedését. A BKK egyes járatain 90%-kal csökkent az utasok száma, emellett a gépjárművek forgalma is megközelítőleg felére esett vissza. A járványügyi veszélyhelyzet miatt sokan keresnek átmenetileg olyan közlekedési módokat, amelyekkel minimalizálhatják a másokkal való érintkezést. Ennek és a MOL Bubi árának drasztikus csökkentésének köszönhetően az elmúlt időszakban nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten.

A koronavírus-járvány okozta forgalomcsökkenés a nehézségek mellett lehetőséget biztosít arra, hogy gyors beavatkozással javuljon Budapest kerékpár-közlekedési hálózata. A kerékpározás a járványügyi veszélyhelyzet idején is megfelelő közlekedési forma. Karácsony Gergely főpolgármester a főváros döntéshozói és közlekedési szakemberei bevonásával a növekvő tendenciát mutató kerékpáros közlekedés feltételeinek gyors továbbfejlesztéséről döntött, ezzel egy fenntartható alternatívát biztosítva a közlekedőknek. A Fővárosi Önkormányzat a biztonságosan használható kerékpárutak azonnali növelésével segíti az emberek munkába járását, illetve javítja a járványhelyzet idején stratégiailag is fontos egészségügyi intézmények elérését.

Április elején megkezdődik a szakaszok kivitelezése, elsőként a Bartók Béla út és a Tétényi út kerékpáros átalakítása valósulhat meg. Az ezt követő szakaszokat a Fővárosi Önkormányzat a kivitelezés üteméhez igazítva, a megnyitott szakaszok tanulságait elemezve jelenti be és nyitja meg.

A lecsökkent közúti forgalom következtében a gépjárműforgalom érdemi korlátozása nélkül is kialakítható egy bringás főhálózat a Hungária körúton belüli városrészeken. Ezzel olyan utakon is biztosíthatóak a biztonságos kerékpározás körülményei, amelyeken eddig csak kevesen mertek biciklizni. Az ideiglenes forgalmi állapot várhatóan szeptemberig marad fenn, de ha a későbbi tapasztalatok kedvezők lesznek, az ideiglenesen kialakított sávok egy része a járvány után akár véglegessé is válhat.