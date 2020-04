Vitézy örül, de kevesli az új fővárosi kerékpársávot

Két rövid szakaszon, a Bartók Béla úton és a Tétényi úton fest fel ideiglenes kerékpársávokat a megváltozott közlekedési szokásokra reagálva a BKK, reagált a lépésre Vitézy Dávid.



Örülök, hogy legalább az alapelvek meghallgatásra találtak a múlt heti javaslataimból és a Magyar Kerékpárosklub, illetve a Közlekedő Tömeg ajánlásaiból, bár ennél jóval bátrabb első lépéseket is el tudtam volna képzelni.

– írja közösségi oldalán a Budapesti Fejlesztési Központ igazgatója.

Hozzáteszi: Nagykörút, Rákóczi út, Üllői út, Bajcsy, pesti alsó rakpart - bőven van még lehetőség és teendő. Főleg, hogy nem is csak az egyre több kerékpáros biztonságos közlekedése érdekében, hanem a négy fal közül a tavasz érkeztével kimozdulni vágyó gyalogosok, futók számára is indokolt közterületeket átadni.

Erre azért van szükség, mert a járdák szélessége a sűrűn lakott belváros nagy részén nem biztosítja a járókelők között az előírt távolság betartását. Van honnan elvenni közterületet, hisz az autóforgalom töredéke a korábbinak. Mindez persze nem csak a fővárosi főutakra, hanem a kerületi kezelésű kisebb utcákra is igaz.

Az érvényben lévő kijárási korlátozások mellett is lehet a másokkal való érintkezés nélkül kimozdulni a szabad levegőre, egy kört biciklizni, sétálni, futni vagy kerékpárral munkába járni, ahogy az országos tisztifőorvos is javasolta tegnap. Tartsuk be a szabályokat, amikor csak lehet, maradjunk otthon, vigyázzunk egymásra! - zárja Vitézy a posztot.

Mint arról beszámoltunk, pénteken közleményt adott ki a BKK, amely szerint a Fővárosi Önkormányzat néhány fontos útvonalon ideiglenes kerékpársávok kialakításáról döntött, amivel a fővárosiak munkába járását és biztonságos közlekedését akarják segíteni koronavírus-járvány idején.