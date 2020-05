Elon Muskot már talán csak Donald Trump előzi meg abban, hogy mekkora hatással vannak a Twitter-bejegyzései a világra. A Tesla-vezér posztjai néha a részvényeseknek okoznak álmatlan éjszakákat, máskor pedig hosszú és kínos pereskedéssel végződnek. Azonban furcsa módon a milliárdos végül mindig jól jön ki a dologból, az árfolyamok egy zuhanás után a többszörösükre kúsznak vissza, még a teljesen vesztett ügynek tűnő pedofilozós ügyből is győztesként került ki (legalábbis a jog szerint.)

Musk a koronavíruskrízis kezdete óta sem pihen, szorgosan gyártja az alapanyagot a sajtótermékek számára, azonban az utolsó húzása nem csak egy szimpla gag, hanem szép példája annak, micsoda lobbierővel bírnak a nagyvállalatok az Egyesült Államokban. Elon Musk ugyanis kiharcolta, hogy a járványügyi korlátozások ellenére újranyithasson a kaliforniai gyára.

Az alapprobléma az egész világon ugyanaz: a gyárak állnak a járványügyi intézkedések miatt, amit megszenved az egész gazdaság, viszont a sok embert foglalkoztató üzemek közben potenciális fertőzési gócpontok, szóval komoly kérdés, hogy újra lehet-e nyitni őket. A nagy magyar autóösszeszerelő üzemek részben újraindították a termelést már áprilisban, és valószínűleg a világ minden nagy üzeme nagyban mérlegel, tárgyal a helyi hatóságokkal.

Amint Gavin Newsom kaliforniai kormányzó bejelentette, hogy engedélyezik az állam üzemeinek, hogy újranyissanak, a Tesla rögtön jelezte, hogy akkor ők is megkezdenék a termelést, a nagyjából 10 ezer főt foglalkoztató üzembe a munkaerő olyan 30 százalékát szerették volna visszahívni a Techcrunch szerint.

Azonban a kormányzói döntés azt is lehetővé tette, hogy a helyihatósági szervek a saját hatáskörükben fenntartsák a korlátozó intézkedéseket egészen akár május végéig. Ezzel a lehetőséggel a Tesla Factorynek otthon adó Alameda megye egészségügyi hivatala élt is. Musk viszont, aki márciusban konkrétan hülyeségnek nevezte a „koronavírus pánikot", és csak egy héttel azután volt hajlandó leállítani a fremonti gyárat, hogy ezt a hatóságok elrendelték,

A milliárdos a vírus kezdete óta megosztóan kommunikál a járvánnyal kapcsolatban. Miközben emberek tízezrei haltak bele a koronavírus szövődményeibe az Egyesült Államokban, Musk végig osztotta az észt, egyszer arról írt Twitteren, hogy a gyerekek lényegében immunisak a vírusra, máskor pedig úgy jósolta, hogy áprilisra teljesen lecseng a járvány (nem így lett).

Máskor egy olyan videót osztott meg - azóta törölte a Youtube mint álhírt -, amiben a megszólalók a számokkal ügyeskedve próbálták bebizonyítani, hogy szükségtelenül szigorúak a járványügyi korlátozások. Mindeközben egy egészen furcsa mozgalom bontakozott ki az USA-ban, egyes államokban ugyanis az emberek elkezdtek a korlátozások ellen tüntetni, ugyanis szerintük a kijárási korlátozás lábbal tiporja az olyan alapvető alkotmányos jogaikat, mint hogy elmehessenek fodrászhoz.

A mozgalom mellett a választásokra készülő Donald Trump is kiállt, az elnöktől még nem is annyira lenne meglepő, hogy kiáll a gépkarabélyt és amerikai zászlót lóbáló libertáriánusok mellett, annál meglepőbb volt, hogy

Innentől fogva, az egyébként bohém feltaláló zseni képében tetszelgő, amúgy sokszor elég kicsinyes és sértődékeny üzletember ahol érte, támadta a korlátozásokat (akit érdekel, annak a Guardian időrendbe szedte Musk teljes ámokfutását az elmúlt hónapokban.)

Ebben a helyzetben kész PR-mentőöv volt, hogy megszületett a Grimse-szal közös gyereke, akit X Æ A-12 szeretnének hívni. A hülyenevű Musk-sarj egy időre elterelte a figyelmet a milliárdos megkérdőjelezhető hozzáállásáról koronavírusügyben, de a boldog apa gondoskodott róla, hogy a fremonti üzem újranyitásának kérdése ismét napirendre kerüljön.

Megüzente, hogy ha nem hagyják újranyitni a gyárat, akkor elviszi a Tesla központját egy másik államba, és beperli a megyét, mert szerinte a korlátozó intézkedések alkotmányellenesek.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.