Akár 2,5 millió forint ingyenpénz jár majd elektromos autóra az új támogatási programban

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerdán ismertette az elektromos autók új támogatási programjának részleteit – számolt be a Portfolio.

Kaderják Péter energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár a sajtótájékoztatón elmondta, az új támogatási rendszer sávos lesz:

11 millió forintos autóbeszerzési ár alatt maximum 2,5 millió forintos támogatás járhat,

11 és 15 millió forintos vételár között 0,5 millió forintos támogatást kaphatnak a vásárlók,

15 millió forint felett pedig nincs támogatás.

A program a mikromobilitás erősítését is tartalmazza, támogatást igényelhetnek majd a futárcégeknek elektromos robogók beszerzésére. A taxisok is nagyobb támogatást kaphatnak, 1-15 millió forintos kocsira akár a teljes vételár 55 százalékát is megtérítheti nekik az állam.

Az új pályázat szerdán jelenik meg, majd 2020. június 15. reggel 8 órakor megnyílik, és 2022 július 1. éjfélig, vagy az 5 milliárdos keretösszeg kimerüléséig fut. A lebonyolítója a továbbiakban is az IFKA Kft. lesz. A keretből a taxi alprogram maximum 2 milliárdot tehet ki, ami az ITM becslése szerint 240 autóra lesz elegendő, a fennmaradó részből pedig

mintegy 1000 magáncélú e-autó és e-robogó vásárlása valósulhat meg.

Arról is beszélt az államtitkár, hogy a zöld rendszám szabályozásának felülvizsgálata előrehaladott állapotban van, a kormányelőterjesztés készül ezzel kapcsolatban.