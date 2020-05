A kormány engedélye kell, ha külföldiek magyarországi cégekbe akarnak bevásárolni

Az év végéig csak miniszteri engedéllyel szerezhetnek külföldiek tulajdonrészt stratégiainak minősített magyar vállalatokban – írja az Mfor.hu. Ahogy a portál írja, azt már a gazdaságvédelmi csomagjában megígérte a kormány, hogy „megvédi” a magyar vállalatokat, hétfőn viszont a Magyar Közlönyben megjelent a 232-as számú kormányrendelet, amely részletezi, hogy milyen műveleteket lehet majd bizonyos vállalatokban kizárólag a belgazdaságért felelős miniszter, vagyis Palkovics László beleegyezésével végrehajtani. Eszerint a miniszter hozzájárulása kell ahhoz, hogy stratégiai cégek külföldiek bevonásával:

tőkét emeljenek,

a tulajdoni hányaduk egy részét átruházzák,

átalakuljanak, egyesüljenek vagy szétváljanak,

átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvényeket bocsássanak ki,

vagy a részvényeiken, üzletrészükön haszonélvezeti jogot alapítsanak.

Az ügyletekre akkor kell rábólintania Palkovicsnak, ha azon keresztül egy külföldi befektető a stratégiai társaságban közvetve vagy közvetlenül legalább 10 százalékos tulajdonrészt szerezne,

a befektetés összértéke pedig elérné a 350 millió forintot. Akkor is miniszteri engedély kell egy üzlethez, ha azzal az adott befektetőnek kevesebb részesedése lenne, mint 10 százalék, viszont a külföldi befektetők tulajdonrésze meghaladná a 25 százalékot.

Az engedélykérelemhez egy sor papírt kell majd csatolni, a külföldi befektető személyazonossági adatai vagy jogi személy adatai mellett részletesen le kell írni az adott jogügyletet és csatolni kell az ügylet szempontjából releváns és lényeges körülmények részletes leírását, egyéb okiratok mellett. Ezután Palkovics miniszternek 45 napja van engedélyezni vagy elutasítani az üzletet.

A kormány egy egész mellékletet is csatolt arról, hogy milyen szektorokban és alszektorokban működő vállalatokat tekint stratégiai társaságoknak, vagyis melyekben lehet csak a kormány engedélyével külföldi tőkét bevonni. Ezek között több olyan szektor is szerepel, amelyekben főleg külföldi tulajdonú vállalatok dominálnak, vagyis a külföldi anyavállalatok is csak a minisztériumon keresztül tudnak a cégeikben tőkét emelni vagy hasonló ügyleteket végrehajtani. A listán többek között szerepel: