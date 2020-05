Nem tudtak leállni a szójás áfacsalók

Szlovák strómanok segítségével Szlovéniából importált áfa nélkül brazil szóját egy bűnszervezet, de most lebuktak, írja a NAV.

Igazából majdnem napra pontosan már két éve is lebuktak ugyanők, de a NAV által nem közölt körülmények miatt valamiért szabadlábon voltak. És ha már így alakult, addig is adót csaltak, két év alatt nagyjából félmilliárd forintot az adóhivatal szerint.

Korábban jogosulatlanul áfát igényeltek vissza, ami egy mondhatni pofátlanabb és erősen figyelemfelkeltő megoldásnak számít még az áfacsalás világán belül is. De miután az nem jött be igazán, most simán csak eladták a szójájukat olcsóbban, mint a tisztességes versenytársak.

Tizenegy belföldi és több külföldi irodába mentek most ki a NAV emberei, és el is kaptak három főszervezőt, őket különösen nagy vagyoni hátrányt okozó adócsalással gyanúsítják.