Építőipar, kaszinó, hotelek, informatika - milliárdos hasznot hajtottak Garancsi cégei

Nagyon jó évet zártak a Garancsi István érdekeltségébe tartozó cégek, a 2019-es beszámolók alapján az online kasszák piacán szereplő cége, építőipari vállalata és készpénzszállítással foglalkozó cége is jól teljesített.

A 24.hu gyűjtése szerint a Garancsi érdekeltségébe tartozó Mobil Adat Kft. 950 millió forint nyereséget termelt, ráadásul ezt mindössze kilenc alkalmazottal hozta össze a cég. A lap azt is megjegyzi, hogy a cégek eredményességének egyik fontos mérőszáma a sajáttőke-arányos nyereség, ami azt mutatja, hogy az induláskor és menet közben befektetett pénzhez képest mekkora nyereséget produkált egy évben a vállalkozás. A 10 százalékos jövedelmezőség már szépnek számít,

a Mobil Adat Kft. viszont csak tavaly közel 100 százalékos sajáttőke-arányos eredményt mutathat fel

– hasonlóan az előző évhez.

Építőipar, hotelek, kaszinók

Garancsi István egyik legjelentősebb cége az építőiparban tevékenykedő Market Zrt., amely számtalan közbeszerzést is elnyert az elmúlt években. Tavaly 188 milliárd forintos forgalom mellett több mint 7 milliárdos nyereséget ért el, ebből pedig 5,3 milliárdot fel is vesznek a tulajdonosok. A készpénzlogisztikával foglalkozó Criterion Kft-ből pedig 1,2 milliárd forint profit jött össze.

A 24.hu megjegyzi azt is, hogy 110 cégnél jelenik meg Garancsi neve jelenlegi vagy egykori tulajdonosként vagy ügyvezetőként az Opten kimutatása szerint, de a cégbirodalomban ritkaság a veszteség. Kivétel ez alól a Duna Takarék Bank, amely 200 millió forintos mínusszal zárt tavaly.

Orbán Viktor és Garancsi István a 2015-ös Debreceni VSC - Rosenborg mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI.

Garancsinak ezenkívül van olyan cége is, amelyben Csányi Sándor és Hernádi Zsolt is tulajdonos, az A8 Palace Hotel Zrt. három hotelt birtokol Budapest egyik legelőkelőbb részén, az Andrássy úton. Ez a cég 460 milliós hasznot hajtott tulajdonosainak.

Van milliárdos kaszinóbiznisze is, pedig ezen a téren számára csak most indulhat be igazán az üzlet, hiszen csak nemrég kerültek az ő és a Habony Árpád köréhez sorolt Szalay-Bobrovniczky Kristóf érdekeltségébe Andy Vajna volt kaszinóinak koncessziós jogai is.

A G7.hu a korábban Vajnához tartozó kaszinós cégek mérlegadatai alapján úgy becsülte, hogy a 2024-ben lejáró koncessziós időszak alatt még 60 milliárd forintot kaszálhat a játékbarlangokkal, aki Vajna örökébe lép.