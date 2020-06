10 ezer munkahelyet szüntet meg a BP

10 ezer munkahelyet szünet meg a BP olajtársaság – írja a Bloomberg. A cikk szerint a koronavírus-járvány felgyorsítja a cégnél az energiaátmenet miatt amúgy is megkezdődött reorganizációt, ennek keretében karcsúsítják a munkavállalói létszámot.

A munkahelyek visszavágása a dolgozók 14 százalékát érinti. A BP-nek azért is lépnie kell, mert az iparág többi nagy szereplője, például a Chevron és a Shell is hasonló folyamatokat tervez, így versenyhátrányba kerülne, ha nem hajtana végre leépítést. A megszűnő pozíciók nagyobb része irodai lesz, a 400 fős felsővezetés harmadát is elbocsáthatják. A topmenedzserek fizetésemelése is ugrik az idei évre, az alacsonyabb szintű menedzseri állásokban dolgozók viszont megkapják majd a tervezetett bérnövelést, de csak október tájékán.

A cég éves költségvetése jelenleg 22 millió dollár, amiből 8 millió a személyi költség, ezt sokallja a cégvezetés. Bernard Looney vezérigazgató szerint a leépítés összhangban áll az idei év elején bejelentett a széndioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló átszervezéssel is; a tervek szerint a vállalat 2050-re elérné a karbonsemlegesség állapotát.