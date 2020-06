Blikk: Havi 10 milliót bukik Vajna Tímea a Nobun

Noha tavaly 1,3 milliárdos bevétellel szárnyalt a Nobu, Vajna Tímea üzletét is rosszul érintette az éttermek bezárása - írja a Blikk.

A Blikk azt írta, hogy Andy Vajna özvegyének, Vajna Tímeának havi közel 10 millió forintos veszteséget jelentett a hely működtetése. "Nem véletlen a tetemes összeg, hiszen az üzlethelyiség bérleti díja is igen magas a patinás hotelben, ráadásul a profi konyhai csapat bérét is állni kell" - írja a lap. A Blikk megjegyezte azt is, hogy fél évvel ezelőtt Vajna Tímeának az étteremben üzlettársa lett. A lap csak "Zoliként" ír a férfiról, aki többségi tulajdont szerzett a Nobuban.