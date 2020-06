Direkt 36: „Mr. Oroszország” most Orbán német kapcsolatait egyengeti pár százmillióért

A magyar kormánynak kiemelkedően fontosak a német tulajdonú, magyarországi autógyárak, ezek termelik ugyanis a hazai GDP 5 százalékát. Ezek a kapcsolatok annyira jelentősek, hogy egyengetésükre egy külön tanácsadót is alkalmaznak, ő Klaus Mangold, aki korábban a paksi bővítés uniós elfogadtatásában is segíthette a magyar kormányt.

A Direkt 36 egy a 444-en megjelent, részletes cikkben járt utána Mangold mostani tevékenységének, kikérték a tanácsadói szerződéseket, amelyekből kiderült: Mangold cégét nem közbeszerzésen, hanem verseny nélkül választották ki, a vele kötött hét szerződés összértéke pedig 380 millió forint.

„Mr. Oroszország”

A kitűnő orosz kapcsolatai miatt a német sajtóban néha csak Mr. Oroszországként emlegetett Mangold évtizedek óta Európa legmagasabb üzleti köreiben mozog. A magyar kormánynak 2013 óta ad tanácsokat, eleinte főként orosz ügyekben segítette a kormányt.

Fotó: Mikhail Metzel\TASS via Getty Images Klaus Mangol és Vlagyimir Putyin.

A 77 éves Mangold pályája egy részét német nagyvállalatok élén töltötte. Az 1990-es évek elején megismerkedett Vlagyimir Putyinnal is, akivel a kapcsolata azóta is megmaradt. 1995 és 2003 között a Mercedeseket gyártó Daimler német nagyvállalatnál töltött be vezetői pozíciókat, ennek köszönheti kapcsolatait a német autóiparban. Ezután tanácsadással kezdett el foglalkozni, amelynek során üzleti megállapodásokat segít összehozni orosz és európai gazdasági, politikai szereplők között.

A magyar kormánnyal 2012 végén került szorosabb kapcsolatba. Orbán Viktornak Lázár János mutathatta be, aki közös vadászaton is részt vett Mangolddal. Ezután Mangold a színfalak mögött tevékenykedve részt vehetett a paksi bővítést tető alá hozó orosz-magyar tárgyalások előkészítésében, és szerepe lehetett abban is, hogy a projektet elfogadtassák az EU-val és nyugati üzleti körökkel is.

„Különös tekintettel a németországi ipar magyarországi jelenlétére”

Orbán 2018-ban jelentette be, hogy az innováció és a technológia terén tovább mélyítenék Magyarország és Németország együttműködését. Ennek érdekében egy munkacsoportot is létrehoztak.

Fotó: Vladimir Barabanov\TASS via Getty Images Klaus Mangold

Ezután az ITM a Mangold Consultinggal alá is írt egy szerződést arról, hogy a német üzletember cége segíti a munkacsoport tevékenységét: háttérelemzéseket és háttérszámításokat készít a német-magyar gazdasági együttműködésről, „különös tekintettel a németországi ipar magyarországi jelenlétére”.

Mangold cégének emellett például arra vonatkozóan is kell tanácsokat adnia, hogy a szigorodó uniós szén-dioxid kibocsátási kvóták hogyan hatnak a magyar gazdaságra. De azzal kapcsolatban is kíváncsiak a véleményére, hogyan lehetnénk még inkább befektetőbarát ország.

A Direkt 36 Mangoldot, és a cégével szerződő Innovációs és Technológiai Minisztériumot is megkérdezte arról, hogy a tanácsadó eddig milyen eredményeket ért el, de ezekre egyelőre nem érkezett válasz.