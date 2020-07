Már nem Dorkota Lajos a MEKH elnöke

Június 30-ai hatállyal megszűnt Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökének megbízatása, a kinevezés időtartam ugyanis lejárt - derült ki a pénteki Magyar Közlönyből.

A korábban fideszes országgyűlési képviselőként tevékenykedő Dorkota Lajos 2013-ban lett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke. Július 13-tól, hétéves időtartamra Horváth Péter Jánost nevezte ki Orbán Viktor a hivatal elnökévé.

Dorkota tavaly azzal került be a hírekbe, hogy az energetikai hivatal 68 millió forint közpénzt akart fizetni Budavári Önkormányzatnak azért, hogy továbbra is a hivatal elnöke maradhasson egy 101 négyzetméteres, Halászbástyához közeli lakás bérlője. A Hvg akkori információi szerint Dorkota havi fizetése közel 3,3 millió forint volt, de még a várbeli lakás kedvezményes, 42 ezer forintos bérleti díját is a hivatal állta.