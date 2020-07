Tüntetést szerveznek a postások

Elégedetlenek és tüntetést szerveznek a postás szakszervezetek szombaton 11 órától a budapesti, Vám utcai minisztérium elé. A postai dolgozókat képviselő szervezetek eredetileg 15 százalékos bérfejlesztést kértek a Magyar Postától, a tárgyalásokon azonban mindössze egy egyszeri, szenioritás alapú juttatást ajánlottak nekik.

A szombati demonstrációnak lehet folytatása is, mint az érintett egyik szakszervezettől megtudtuk, sokan sztrájkot sürgetnek, ha nem közelednek az álláspontok, ugyanakkor a fokozatosság elvét szeretnék betartani.

A tüntetéshez a szakszervezetek a területfoglalási engedélyt már meg is kapták ezer emberre, ugyanakkor a szervezők szerint ennél akár még többen is lehetnek, a dolgozók jelentős része ugyanis fel van háboroda a Magyar Posta ajánlatán, sok postást várnak vidékről is.