Szeptember 1-től akár másodperceken belül megkaphatjuk a fizetésünket

Március eleje óta használható minden banknál az azonnali fizetési rendszer. Azóta a 10 millió forint alatti belföldi átutalások a nap 24 órájában és a hét bármely napján – így hétvégén és ünnepnapokon is – 5 másodpercen belül célba érnek. Hogy erre mekkora igény van, azt jól mutatják azok az adatok, amelyek az elmúlt fél év tranzakciótörténetét számszerűsítik. Eszerint a rendszer indulása utáni három hónap 30 millió átutalásának 30 százaléka éjjel vagy hétvégén történt, vagyis olyan időpontban, amikor korábban a banki zárás miatt nem lehetett volna pénzügyeket intézni, vagy legalább is a pénz csak a következő munkanapon érkezett volna meg.

Az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatójának vlogjából kiderül: az átutalások 92 százaléka az előírtnál rövidebb idő alatt, alig 2 másodperc alatt teljesült. Bartha Lajos elmondta azt is: március óta 55 ezer ügyfél regisztrálta bankjánál mobilszámát vagy e-mailcímét másodlagos azonosítóként. Az azonnali fizetési rendszer másik nagy újdonsága ugyanis az, hogy akár e-mail, telefonszám, adóazonosító jel vagy adószám alapján is lehet pénzt utalni, azaz nem kell megjegyezni a fogadó fél 3x8 számjegyű bankszámlaszámát. Igaz, ez csak akkor működik, ha a másik fél is beregisztrálta bankszámlájához a e-mailcímét vagy más azonosítóját.

Ne aludj el az utaláson!

A mostantól lehetővé váló új elem, a szupergyors bérkifizetés is csak egy lehetőség, nem kötelező a bankok számára – hívta fel a MNB-re hivatkozva az mfor.hu figyelmét a jegybank. A portál körkérdésére adott banki válaszokból kiderült, hogy mindössze három pénzintézet biztosítja szeptembertől a vállalati kötegelt utalások 5 másodpercen belüli továbbítását. A többség ezt csak későbbre, legkorábban jövő évtől ígérte.

Ezek a tranzakciók eddig az úgynevezett napközbeni elszámolásban maradtak, vagyis nem azonnal érkeztek meg a célszámlákra. Most viszont lehetővé válik, hogy a bankok az értéknapos és rendszeres utalásokat is az azonnali fizetési rendszeren keresztül rendezzék. Elméletileg már a szeptember 11-én esedékes bankszámlás nyugdíjkifizetések is bekerülhetnének az azonnali utalások közé, ám ahogy azt a Magyar Államkincstár Azénpénzem.hu szakportállal közölte: ez egyelőre nem lesz így. A nyugdíjakat és a családtámogatásokat szeptemberben és az azt követő hónapokban is változatlan módon, az éjszakai elszámolási rendszeren keresztül továbbítja az államkincstár az ellátásra jogosultak számlavezető bankjának.

Bye-bye sárga csekk?

Nagy reményeket fűznek a szakértők a készpénz elleni harcban a fizetési kérelmeknek is. A Népszava összeállítása szerint ezt úgy kell elképzelni, mintha pénzt kérnénk valakitől, az illető pedig eldöntheti, ad-e nekünk, azaz jogos-e a kérésünk – mindezt persze elektronikusan. Ilyen fizetési kérelmet nemcsak magánszemélyek küldhetnek egymásnak a bankon keresztül, hanem akár a közműcégek is. Egy áramszolgáltató például kiküldheti az értesítést, azaz a fizetési kérelmet az ügyfélnek, amelyet az, ha az összeget rendben találta, okézhat, és ezzel már be is fizette a számlát. A fizetési kérelem így kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést jelentene a sárga csekknél.