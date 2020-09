A home office újraszabályozásával a munkaadói és a munkavállalói oldal képviseletei is elégedettek, a szöveg már végleges – tudta meg a Magyar Nemzet. Ha a parlamenti képviselők megszavazzák a módosítást, akkor a legfontosabb változás, hogy a törvény mind a munkavégzés helyét, mind a munkahelyen kívül végezhető munkanapok számát a munkaadó és a munkavállaló közötti egyéni megállapodására bízza. Vagyis egyoldalúan nem rendelhetne el otthoni munkavégzést a foglalkoztató, még akkor sem, ha erőre kap a járvány. Ugyanakkor az alkalmazottak is kérhetik a home office-t, mivel annak népszerűsége vélhetően a veszélyhelyzet elmúltával is megmarad.

Amennyiben ezt választják, a cég adómentes juttatást nyújthat, amely fedezi az internet-szolgáltatási és közüzemi díjakat. Ennek mértéke a tervek szerint a mindenkori minimálbér 10 százaléka lenne havonta, ami jelenleg 16100 forint. A térítés segítségével a dolgozónak a munkaidejében fogyasztott gáz, villany és víz árát sem saját zsebből kéne fizetnie.

A törvénymódosítás emellett rendezi a munkafeltételekkel és a biztonsággal kapcsolatos kereteket is. Továbbra is általános szabály marad, hogy a munkáltatónak kell rendelkezésre bocsátania azokat az eszközöket (például telefont, laptopot és egyéb okoskütyüket), amelyek a feladata ellátásához elengedhetetlenek. A tervezet szerint a munkaadó ellenőrizheti a munkavégzést, viszont a digitális eszközökön keresztül ezt csak akkor teheti meg, ha a beosztott nem a saját eszközeit használja.

Az új home office-szabályokkal a szociális partnerek is elégedettek, jóllehet, szerintük néhány ponton a munkavédelmi kérdéseket még pontosítani kell. Ha például a munkavállalót munkavégzés közben, ám otthonában éri valamilyen baleset, akkor az is munkahelyi balesetnek minősülne. Ennek megállapítása ugyanakkor nem egyszerű feladat, ráadásul a törvény a munkaadó feladatává tenné, hogy az otthoni munkavégzés biztonságát is garantálja.