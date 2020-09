Sutyiban beszerelték klímát a hármas metró egyik kocsijába. Egyelőre utazni még nem lehet rajta, de talán egyszer ez az idő is eljön.

A menzán a suliban az egyik tányér alján volt egy Sandokan-kép. Így minden egyes nap új esélyt jelentett arra, hogy talán hozzánk kerül a maláj tigris. Sose volt szerencsém. Vagy csak meg kellett volna ennem a paradicsomos káposztát. Hasonló bizsergető élményben lehet része azoknak, akik a hármas metróval utaznak. Az egyik kocsiba ugyanis sutyiban beszereltek egy klímát.

Egyelőre sajnos csak a beavatottak élvezhetik a mérések szerint öt-hat fokkal hűvösebb levegőt. Jelenleg a 3-as metró Kőér utcai telephelyén tesztelik a 6144-es, vezetőállás nélküli motorkocsiba épített kísérleti Thermo King berendezést – tudta meg az iho.hu. Ez a berendezés hűti egyébként a körúti Combinókat is. A villamosokba is utólag került csak be a klíma, vagyis a cégnek biztosan van rutinja abban, hogy egy lakást a postaládán keresztül hogyan kell kitapétázni.

A metrókocsik felújítása biztosan nem lesz a legsikerültebb fővárosi beruházások között. A hármas vonalon közlekedő szerelvényeket 2016 és 2018 között újította fel az orosz Metrovagonmars. A 222 metrókocsi felújítása 69 milliárd forintba került. Budapest nem kért a kocsikba klímaberendezést, mondván az előzőekben sem volt, ez azonban utólag nem bizonyult elég erős érvnek.

A kocsikban néha elviselhetetlen a hőség. Ennek csak részben volt az oka a klíma hiánya. A másik ok, hogy a korábbi, megfelelő hatékonysággal működő szellőzőrendszer beömlő nyílásai már nem találhatók meg a szerelvényeken.

A klimatizálással nem az a legnagyobb gond, hogy drága - becslések szerint 6-10 milliárd forintból meg lehetne oldani. Karácsony Gergely főpolgármester korábban azzal indokolta a fejlesztés halasztását, hogy a beszerelésnek komoly garanciális vonzata van. Azaz a valódi kérdés az, hogy rá lehet-e terhelni a költséget az orosz beszállítóra, vagy ezt a fővárosnak magának kell állnia. Illetve az, hogy elvész-e a kocsikra járó 30 éves garancia. Ennek kockázata azért áll fenn, mert minden változtatást jóvá kell hagyatni a felújítást végző Metrovagonmassal.

A terv tehát pillanatnyilag az, hogy 2021-ben bekerül a klíma a hármas metró szerelvényeibe. A következő napokban, hetekben pedig lepkékkel a hasunkban várhatjuk: kikapjuk-e azt a bizonyos 6144-est.

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd