Óriási trollkodás volt az új hidrogénmeghajtású kamion

Röviden: kamu. Bővebben kifejtve a dolgot, a Nikola nevű cég már a névválasztásával is a szintén viszonylag új, de mára már az elektromos autózás viszonylatában abszolút legitimmé, sőt, talán nem túlzás azt mondani, hogy etalonná váló Tesla Motor Companyval trollkodik, hiszen a zseniális feltalálónak, az amerikai álom klasszikus megtestesítőjének, Nikola Teslának a keresztnevét választotta.

A cég megalakulásakor nem kevesebbet ígért, mint a hidrogénhajtás széles körű, gazdaságos elterjesztését a fuvarozásban, közvetlen konkurenciát állítva ezzel a Tesla elektromos járműveinek, elsősorban a nyergesvontató Seminek. A Nikola mindenesetere biztosra akart menni, és 2018-ban még be is perelte a Teslát, nem kevesebb mint 2 milliárd dollárt követelve állítólagos szabadalomjogokra hivatkozva a Tesla Semi kapcsán.

A cég még 2016-ban mutatta be legfőbb projektjét, a Nikola One névre keresztelt nyergesvontatót, amelynek gyártását az idei évre tervezte. A jármű fantasztikus paramétereket ígért, egyebek között hat (!) darab villanymotort, vagyis egyet-egyet minden kerékhez, amelyekhez az energiát hidrogéncellák biztosítják, ezer lóerő teljesítményt és 1900 kilométer hatótávolságot.

Ez nagyon jól hangzott, és sok, igen elismert cég és befektető mindezt el is hitte. Legfontosabb támogatójuk talán a General Motors volt, melynek az autóiparban betöltött szerepe nemigen szorul magyarázatra, ahogyan a legitimitásuk sem. A GM részesedést vásárolt a cégben, amiért cserébe igazgatósági tagot is delegálhatott. Ezenfelül a Nikola még megrendeléseket is begyűjtött, méghozzá egy másik, ugyancsak hatalmas és legitim cégtől. Az Anheuser-Busch, a Budweiser és több más nagy amerikai sör gyártója nem kevesebb mint nyolcszáz Nikola teherautót rendelt meg.

A Budweiser gyártója jelenleg is használ BYD márkájú, vagyis kínai elektromos teherautókat, és a Nikola segítségére számítva a vállalat 25 százalékos károsanyagkibocsátás-csökkenést ígért. A Nikola ezután tavaly Arizonában vásárolt telket, ahol gyárépítést és munkahelyek sokaságát ígérve adókedvezményeket harcolt ki magának.

4 Galéria: Nikola One elektromos kamion Fotó: nikolamotor.com

A befektetők imádták ezt a látszólag vonzó csomagot, minek következtében a cég részvényei szárnyalásnak indultak. A Nikola piaci értéke az elmúlt hónapban elérte a 13 milliárd dollárt, mindezt úgy, hogy a bevételeik mindössze 80 000 dollárt tettek ki, ráadásul ennek nagyobbik része abból származott, hogy a tulajdonos napelemeket rendelt saját cégétől. Sőt, a Nikola értéke egy ponton megközelítette a Ford piaci árát, anélkül természetesen, hogy egyetlen autót gyártottak volna. Ezt az ellentmondást a Financial Times meg is említette, úgy tűnt azonban, hogy ez senkit nem érdekelt.

Megindult a lejtőn a Nikola

A részvényesek tehát dörzsölték a markukat, abban a hitben, hogy a java még hátravan. Most azonban nagyon úgy néz ki, hogy rossz lóra tettek: néhány napja egy befektetői tanácsadó cég, a Hindenburg Research kongatta meg a vészharangot, és egy Nikola-alkalmazott sms-eire utalva azt állította, hogy a Nikola One messze van attól, hogy gyártásba kerüljön, sőt, nem is dolgoznak rajta. Ami ennél is hihetetlenebb, hogy az alkalmazott azt közölte, a nagy beharangozás után tartott bemutatón

a működőképesnek kikiáltott prototípust egy dombról gurították le, azt a látszatot keltve, hogy saját erejéből mozog.

Minderről egy YouTube-videó is napvilágot látott, amelynek a rendkívül sokatmondó „Mozgásban” címet adták. A hírről megkérdezték a General Motors képviselőit is, akik első körben szűkszavúan csak annyit mondtak, továbbra is hisznek a Nikolában. Nem volt sokkal bőbeszédűbb az Anheuser-Busch sem: „Bármikor törölhetjük a megrendelést” – fogalmazott a cég a rendkívül kínos ügyről.

A Nikola tulajdonosa először mindent tagadott, és részletes, mindenre kiterjedő cáfolatot ígért. Ez azonban eddig nem történt meg, a következő kommunikációjában Trevor Milton már csak annyit közölt, hogy ügyvédet fogadott. Eddig úgy tűnik, szüksége is lesz rá.

Inkább Isaac, mint Nikola

Ezen a héten, cikkünk születésének perceiben új fordulatot vett az ügy.

A Nikola képviselői elismerték, hogy működő prototípusnak kikiáltott gyártmányuk valóban egy lejtőn lefelé gurult, meghajtásáról tehát nem a beígért hidrogénalapú hajtómű, hanem a gravitáció gondoskodott. Ennek alapján persze nevezhették volna akár Newtonnak is.

Elon Musk tehát nyugodtan alhat a továbbiakban, mi több, nyithat egy Budweisert, az amerikaiak kedvenc söre vélhetően ezután is kínai teherautókon érkezik majd a szomjazókhoz. Az pedig már a sors tökéletes iróniája, hogy a hidrogénhajtóművet ígérő céget övező lufit pont egy Hindenburg nevű vállalat pukkasztotta ki, mivel szintén Hindenburgnak hívták az 1937-ben felrobbant hidrogéntöltésű léghajót is.

(Borítókép: nikolamotor.com)