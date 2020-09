Babauszoda alapítója lett az Év Fiatal Vezetője

Immár az ötödik alkalommal adták át az Év Fiatal Vezetőjének járó díjat. Bár a díjátadót eredetileg májusra tervezték, a koronavírus-járvány közbeszólt, így végül szeptemberben hirdettek győztest a különböző kategóriákban. A pandémia ezért meghatározó szerepet is játszott a döntésben.

Varga Vivien, a Stilianos Babauszoda Franchise ügyvezető igazgatója nemcsak kifejezetten a babák igényeire alakított környezetet épített fel, hanem létrehozta az SHD-módszert is, amely komplex vízi fejlesztést takar, és segíti a mozgás és a kognitív funkciók helyes fejlődését, biztosítva a gyerekek vízbiztonságát.

– mondta az Indexnek Varga Vivien.

Kitért arra is, mennyi nehézséggel néztek szembe a járvány idején, márciusban be is zárták az uszodákat, voltak mélypontok, de összességében összekovácsolta a csapatot ez az időszak, senki nem állt fel, mindenki kitartó volt, ami leginkább a hivatástudatnak, a gyerekek iránti szeretetnek köszönhető.

Az SHD-módszer három hónapos kortól nyolcéves korig ajánlott. Megadja a gyermekek testi és mentális egészségének alapjait, mivel minden fontos képesség és készség elsajátításának megvannak a leginkább alkalmas időszakai, amelyek az első néhány évben dominánsak. A foglalkozásokon kiemelt szerepe van, hogy a gyermekek vízbiztonsága kialakuljon a korai hónapokban, így 2-3 éves korukra magabiztosak lesznek vízben, ráadásul a módszerrel megelőzhetők vagy javíthatók a testi deformitások, amely hozzájárul a kicsik mentális fejlődéséhez is. Sok esetben nyolc-kilenc évesen derült ki a probléma, ami tanulási nehézségekhez is vezet, pedig már három-négy éves korban ki lehetett volna szűrni.

A díj azzal a céllal jött létre, hogy megmutassuk a világnak, de elsősorban Magyarországnak, hogy rengeteg a tehetség hazánkban. Ezért azokat a fiatal vezetőket kerestük, akik negyvenéves korukig kiemelkedő eredményeket értek el vezetőként. A pályázók nagyjából negyven százaléka női vezető volt, ezért úgy döntöttünk, hogy idén a női kategóriában is győztest hirdetünk. A koronavírus miatt el kellett halasztanunk a díjátadót, így az elbírálás során jelentős szerepet játszott az is, hogy ki milyen hatékonyan kezelte a helyzetet. Varga Vivien pedig ennek a kritériumnak is tökéletesen megfelelt, a nyolctagú zsűri azért is választotta őt, mert nemcsak emberileg jó a hozzáállása, hanem azért is, mert a vírus idején is egyben tartotta a csapatát, nem kellett elbocsátani az alkalmazottakat, nem dőlt be a cég a nehézségek ellenére sem