„Egy olimpiát lehet meg nem tartani, de nem lehet elhalasztani.”

Pierre de Coubertin, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik alapítójához társítják az idézetet, amelyet az 1916-os berlini játékok eltörlése kapcsán fogalmazott meg – ezzel együtt a NOB azt a határozatot hozta 1917-ben, hogy az elmaradt olimpiák is beleszámítanak a számozásba. A versenyeket akkor is folytatták, amikor Münchenben 1972-ben palesztin terroristák ejtettek túszul és öltek meg izraeli sportolókat, és akkor sem halasztottak, amikor a hidegháború miatt számos ország bojkottálta az 1980-as moszkvai és az 1984-es Los Angeles-i játékokat. Az állítás végül több mint egy évszázadig tartotta magát, és bár az I. világháború miatt az 1916-os, míg a II. világháború miatt az 1940-es és 1944-es olimpia is elmaradt, halasztás valóban nem történt – egészen mostanáig.

A koronavírus-járvány azonban felborította a sportnaptár idei menetrendjét. A sportélet márciusban leállt, s miután bejelentették március 17-én, hogy egy évvel elhalasztják a labdarúgó Európa-bajnokságot, a NOB egy héttel később közölte: a 2020-ra kiírt XXXII. nyári olimpiát is 2021-ben rendezik meg.

Örülni kell, hogy ez a döntés született, és nem törölték el. Reméljük, az élet hamarosan visszazökken a rendes kerékvágásba, hogy a kvalifikációk befejeződhessenek és a sportolók rendesen tudjanak készülni a jövő évi olimpiára

– mondta Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, olimpiai ezüstérmes vívó a Közgazdász-vándorgyűlés sportközgazdaságtani kerekasztal-beszélgetésén, amelyen részt vett rajta kívül Csernoviczki Éva olimpiai bronzérmes dzsúdós és Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornász, a Magyar Torna Szövetség elnöke valamint a beszélgetést levezető Borbély Attila.

A bizonytalanság a legrosszabb

Katasztrofális ez az év, rengeteg tehetséget veszítettünk a járvány miatt, de arról még nincs pontos információnk, összesen hány gyerek és edző hagyta el a sportágat. Számos gyerektorna elmaradt, ami azért is probléma, mert ezeknek a bevételeiből tudjuk szponzorálni az edzőket. Abban viszont bízunk, hogy meg lehet tartani az idei Európa-bajnokságot Bakuban, igaz, nem lesznek egyenlőek a küzdelmek, mert vannak olyan országok, ahol a koronavírus miatt még a válogatottnak sem tudtak edzéslehetőséget biztosítani

– beszélt a tornasport helyzetéről Magyar Zoltán.

Csernoviczki Évát aktív sportolóként közvetlenül is érinti a probléma. A dzsúdós szerint a legfrusztrálóbb az egészben, hogy nem tudják, mire számíthatnak, mikor rendezik meg az első versenyeket, ráadásul az olimpiai kvalifikációról sincsenek információik – egyes hírek szerint idén már nem is lesz rá lehetőség.

Új helyzet ez minden sportolónak. Annyi előnnyel rendelkezem a fiatalabbakkal szemben, hogy van benne tapasztalatom, milyen mondjuk egy sérülést követően, hosszabb kihagyás után újra formába lendülni. Így azzal is tisztában vagyok, mennyire nehéz ilyen sokáig fenntartani a motivációt. Szerencsére a válogatottal már volt edzőtábor, ahol le tudtuk mérni, nagyjából hol tartunk, de az mégsem olyan, mint egy verseny. Jó lenne, ha idén legalább egyen részt tudnánk venni, ám nem tudjuk, mit hoz a jövő, és ez a bizonytalanság a legrosszabb

– mondta Csernoviczki Éva.

Az Ippon Judo Tatabánya versenyzője hozzátette, hogy az egyesületük is anyagi problémákkal küzd, mert nem érkeztek meg az önkormányzatoktól sem a támogatások. Ráadásul az is képlékeny, mi lesz így a szponzorokkal, hogy egy évvel elhalasztották a tokiói játékokat, mivel a megállapodások az olimpiai ciklus végéig szóltak, a cselgáncsozó szerződése is 2020 végéig érvényes, és nem tudja, meghosszabbítják-e a halasztás miatt.

Olimpia nem volt, a szerződések viszont lejárnak

A NOB partnerei elfogadták, hogy egy évvel később lesz az olimpia, és nem változnak meg a támogatások jövő nyárig. A MOB is folyamatosan tárgyal a támogatókkal, de nehéz a helyzet, mivel lejár az olimpiai ciklusra szóló egyezség, csak éppen olimpia nem volt. Fontos, hogy a felek megfelelően tudják kezelni. De hasonló kérdéseket vet fel, ha egy sportoló szerződése lejár az év végén, majd átigazol, és másik csapat színeiben megy az olimpiára, nem pedig azt a klubot képviseli, amelyiknél négy évig készült

– fűzte hozzá Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke, aki korábban már kijelentette, elképzelhetetlennek tartja, hogy még egyszer elhalasszák az olimpiát a pandémia miatt.

Látható, hogy a cselgáncs, a torna és a vívás is nehéz helyzetbe került a járvány miatt, de ez több olimpiai sportágra is igaz. Részben az anyagi problémák miatt, részben pedig a bizonytalanság miatt. És akkor az egyéni sorsokról nem is ejtettünk szót, elvégre sokan mindent feltettek arra, hogy legalább egy olimpiára kijussanak, de olyan sportoló is akad, aki úgy készült éveken keresztül, hogy 2020-ban versenyez utoljára, és már vágta a centit a kezdésig, ehhez képest 2021-ben lesz az olimpia. Emellett természetesen sűrűbb is lesz a menetrend, ami azt jelenti, hogy egymás után többször, vagy folyamatosan csúcsformában kell lenni legalább az olimpia végéig.

(Borítókép: Nők arcmaszkban készítenek szelfit Tokióban 2020. március 25-én. Fotó: Carl Court / Getty Images Hungary)