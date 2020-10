Várhatóan 20 százalékkal kevesebb lesz az idei termés, mint tavaly volt – mondta az Indexnek Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke. A szüret felén már túl vannak a szőlőtermesztők, a maximális terméshozam az idén 3,5-3,6 mázsa körül alakulhat. Az elnök elmondta, hogy ez várhatóan 2,2-2,5 millió hektoliter bor előállítását vetíti előre. Ez a mennyiség nem csak a múlt évi 2,7 millió hektolitertől marad el, de az előzetesen becsült mennyiségtől is. Légli Ottó megjegyezte, hogy igazán nagy termés 2018-ban volt legutóbb, akkor 3,2 millió hektoliter bor készült.

A koronavírus a gazdálkodókat sem kímélte, a piaci veszteségeik ellensúlyozására több mint 10 milliárd forintot kapott az ágazat. A HNT elnöke kiemelte, azokat érintette rosszabbul a járványhelyzet, akik a HORECA-szektorral (szállodák, éttermek, kávéházak) szorosabb kapcsolatban vannak: akik nagyobb arányban szállítanak erre a piacra, őket a bezárások jobban érintették.

A szőlőárak meghatározása alapvetően a két félen – eladó és vevő – múlik, de Légli Ottó szerint az idén valamivel magasabbak lehetnek az árak. Kiváló lehet az idei évjárat a HNT körképe alapján. A minőségre nem lehet panasz, a leszüretelt szőlő egészséges, így megvan a kiváló évjárat lehetősége – derül ki a HNT szüreti körképéből.

Pannon borrégió

A Pannon borrégióban a fehér szőlők zöme már a feldolgozókba került, a Chardonnay és a Zöld veltelíni egy része pedig a tőkéken várja a betakarítást – idézi a közlemény a régió elnökét, Schmidt Győzőt. A csapadékhiánynak köszönhetően a termés kisebb lett, de kiváló mustfokokat mértek. Ha az elkövetkező hetekben nem alakulnak ki nagyobb esőzések, akkor megnyugodhatnak a termelők. Szerinte főként a Merlot-nál okozhat gondot a csapadék, miközben a két Cabernet kevésbé érzékeny a bogyórepedésre.

Az idei árak a tavalyi nettó 90 forintos átlagárhoz képest valamivel alacsonyabbak, de még az előző évben is az országos szint felett lehetett értékesíteni. Idén a szőlőtermelők szemszögéből nem is az ár, hanem a mennyiség jelenti a legnagyobb gondot. A korai fajták esetében – Irsai Olivér, Cserszegi fűszeres – 15-20 százalékkal termett kevesebb.

Schmidt Győző szerint a borászatoknak nem az ár tekintetében kellene rivalizálniuk egymással, hanem minőségben kell versenyezniük, ugyanis az ágazat szerepelőit csak ez vezeti eredményre, hogy kilábaljanak a negatív árspirálból.

Ugyanakkor a szakember felhívta a figyelmet, hogy a már elkészült, új borok bizakodásra adnak okot.

Balatonboglári borvidék

A fehér szőlők szüretét befejezték a Balatonboglári borvidéken, már a pincékben forrnak az Olasz rizlingek és a Rajnai rizlingek is – idézi a szüreti körkép Bujdosó Ferencet, a borvidék elnökét. A mennyiség mintegy 20 százalékkal marad el a várakozástól, a kiváló minőség megmaradt. A rozénak valót már leszedték, és már a Merlot-t is szedik, a munkálatok pedig október közepén fejeződnek be a Cabernet szüretelésével.

A szőlőárak a tavalyihoz képest alig változtak a borvidéken, jellemzően nem mentek nettó 75 forint fölé, csak a kurrens fajták, mint a pezsgő alapanyagnak számító Chardonnay, Királyleányka és Szürkebarát árai emelkedtek valamelyest. Akárcsak az Irsai Olivéré, amit elsősorban nem is a borászatok, mint inkább a pálinkafőzők kerestek a HNT körképe alapján.

Kunsági borvidék

A Kunsági borvidéken a szüret nemsokára befejeződik, már csak kisebb tételek, mint például a Kövidinka, a Kékfrankos, a Cabernet-ek maradtak a tőkéken. „A szőlő egészséges, a mennyiség viszont fajtafüggő: Irsai Olivérből, Kékfrankosból és Cserszegi fűszeresből kevesebbet szüreteltek, ami részben a tenyészidőben érkezett fagyoknak köszönhető” – idézik Frittmann Jánost, a borvidék elnökét. Az eddigi adatok alapján 90-100 mázsa közötti termésátlaggal számolnak borvidéki szinten, ami a korábbi évekhez képest közepes mennyiségnek számít.

Tavaly a szőlőárak mélyponton voltak, idén viszont már jóval magasabbak, kilónként 70-140 forint között mozognak (kompenzációs felárral). Az Irsai Olivérért fizettek a legtöbbet, míg a Kékfrankos és a Cserszegi fűszeres méltatlanul alul lett értékelve a közlemény szerint, pedig reálisan nézve közel kellene lenni a 120-130 forinthoz (kompenzációs felárral).

Pannonhalmi borvidék

Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet ügyvezető igazgatója bizakodó az idei szüretet tekintve. A szőlőterület közel háromnegyedén már leszüretelték a fehér fajtákat, kis részben a korai érésű kékszőlőket, melyek már a pincében vannak. A fehérszőlők minőségével és mennyiségével elégedettek. Liptai szerint magas cukortartalom és katonás, szép savak jellemzik az idei termést. Ezért

minden adott, hogy jó borok készüljenek, és egy kiváló évjáratnak könyvelhessék el az idei évet.

A kékszőlő-szüret eredménye egyelőre még bizonytalan, de reméli, hogy ott is jó mennyiségi és minőségi mutatókkal zárhatják a szüretet.

Tokaji borvidék

Tokaj-Hegyalján még a szüret elején járnak, a korai fehér fajták, mint a Sárgamuskotály és a Kabar szedése lassan a végéhez közeledik. Ugyanakkor egyes dűlőkben a száraz fehér bor alapjául szolgáló Furmint és Hárslevelű szüretelése megkezdődött Molnár Péter, a Tokaji borvidék elnökének tájékoztatása szerint. Még a munka nagyja előtt állnak a borvidéken, de az aszúsodás már szépen beindult, a szőlő magas mustfokkal rendelkezik, ezért ígéretes évjárat várható. Molnár szerint a mennyiséget tekintve átlagosnak mondható az idei év, de a végső eredményre még várni kell. Az idei szőlőárak kedvezőbbek, a termés mennyiségének és a zöldszüretnek köszönhetően a felvásárlási árak magasabbak lesznek, mint az előző évben.

Borítókép: Martiskó Gábor / Index