Már majdnem elindult a pesti körvasúton a menetrend szerinti személyforgalom, amikor közbejött valami: a Csömöri úti felüljáró. Akár még egy évet várni kell, hogy élet költözzön az évek óta porosodó tervekbe.

A pesti körvasút ideális megoldás lenne arra, hogy az utazóknak ne kelljen feltétlenül átszelniük a várost, ha el akarnak jutni mondjuk Óbudáról Kőbányára vagy Gödről Ecserre. Jelenleg a város közepére, a Nyugati, illetve a Keleti pályaudvarra érkeznek be a vonatok minden irányból. Ezek a fejpályudvarok túlterheltek, a kapacitásuk határán vannak. A körvasúton a belváros kikerülésével össze lehetne kötni az elővárosi vonalakat, ami mindenkinek jó megoldás lenne.

A budapesti pályaudvarok már 1895-ben össze voltak kötve, évtizedek óta azonban már csak teherforgalom van a körvasúton.

Nagyjából nyolc éve merült fel komolyabban a személyszállítás visszaállítása, pár éve pedig egy felújítás idején már kipróbálták, milyen az, ha Angyalföld felől nem megy be minden vonat a Nyugati-pályaudvarra, hanem Rákos felé kanyarodik. Akkor még nem volt megállóhely Újpalota szélén, márpedig egy új megállóhely létesítése mindenképpen kell ahhoz, hogy valóban sok utasnak legyen vonzó az alternatíva.

A megálló a városközpontból Újpalota felé vezető főútvonal és a vasút keresztezésénél, a felüljáró mellett el is készült, átszállási kapcsolatot biztosítva a vonatról a 7-es buszcsalád járataira.

A legközelebb a múlt héten voltunk ahhoz, hogy elinduljon a körvasúton az állandó személyközlekedés, októberben be is kerülhettek volna a menetrendbe a körvasúti járatok. A terv az volt, hogy az Esztergom-Budapest vonalon a Piliscsabáról induló betétjáratok közlekednek a Nyugati helyett Újpalotán át Rákosra október 25-től hétköznapokon. (Rákosról Gödöllő-Hatvan és Maglód-Nagykáta felé is tovább lehet utazni.)

Ebbe a remek tervbe piszkított bele a felújítás alatt álló Csömöri úti felüljáró, pontosabban a felüljáró felújításának eltolása. A munkálatok idejére a felüljáró alatti szakasznál biztosan áramtalanítani kell a felsővezetéket, ami alapvetően nem gátolná meg a közlekedést, hiszen a Flirt motorvonatok át tudnak gurulni a felüljáró alatt akkor is, ha onnan ideiglenesen nem tudnak áramot vételezni. De csak akkor, ha nem állnak meg.

Ám a kulcsfontosságú Újpalota megállóhely mindkét irányban éppen a felüljáró előtt van. Vagyis ha megáll a vonat, nem tud elindulni.

Összességében tehát hiába indulna el a körvasúton a személyforgalom, a vonat nem tudna megállni Újpalotán, egyenesen mennie kellene tovább Rákosig. Ezzel pedig a lényeg veszik el. Nem is került be végül a menetrendbe a körvasúti kitérés. A felüljáró várhatóan egy év múlva lesz kész, addig továbbra is a terv szintjén marad a körvasút kihasználása.

(Borítókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre )