Több, mint kétszer olyan gyorsan csökken az autóipari reklámköltés, mint az autópiac

Az autóipari reklámköltés idén 21 százalékkal csökken a tíz kulcsfontosságú piacon. Ez két és félszer gyorsabb, mint a teljes reklámpiac zsugorodása ezekben a globális reklámköltés több mint feléért felelős országokban.

Ez derül ki a ma megjelent Zenith Automotive Advertising Expenditure Forecasts felméréséből. Eszerint a koronavírus-járvány terjedése és a világgazdaságra mért hatása miatt a vevők nem hajlandóak nagy értékű vásárlásokra. A kereslet és kínálat okozta változás miatt pedig az autómárkák drasztikus reklámköltségvetés-csökkentésre kényszerültek.

Ennek ellenére az autóipari reklámköltés várhatóan felülmúlja a reklámpiacot a következő két évben. Ugyanakkor a késleltetett vásárlási döntések és a tömegközlekedés tartós elkerülése miatt várható, hogy 2017 óta először növekedjen a személygépkocsi eladások száma.

A 2021-ben és 2022-ben várható fellendülés ellenére az autóipari reklámozás még így is 2,8 százalékkal elmaradhat a 2019-es adatoktól. Magyarországon az autóipari szektor reklámköltése 2019 első három negyedévében 6 százalékkal növekedett az előző évihez képest. Ezzel szemben 2020 első három negyedévében átlagosan 25%-os csökkenés tapasztalható. A járványhelyzet által leginkább sújtott időszak az április-májusi volt, amikor egyes felületeken, mint például a mozikban a teljes reklámköltés megszűnt, hiszen a filmszínházak zárva tartottak.

A Zenith várakozásai alapján az autómárkák kizárólag a digitális csatornákon fognak 9 százalékkal többet költeni 2022-ban, mint 2019-ben. A napilap reklámköltés 27 százalékkal csökkenhet, míg a magazinok esetében 28 százalékos visszaesés várható. Az előrejelzések szerint a közterületi autóipari reklámköltés 2019 és 2022 között nettó 10 százalékkal csökken, míg a mozis reklámköltés 16 százalékkal esik vissza.

A televíziós és rádiós média továbbra is fontos terület az autóipari reklámozás számára, ahol viszonylag visszafogott, 6, illetve 7 százalékos visszaesés várható 2019 és 2022 között. Hazánkban az autóipar számára offline kommunikációs szempontból fontos területek továbbra is a televízió, a rádió és az out of home. A digitalizáció fejlődésével előtérbe kerülnek a precíziós targetálási megoldások, amelyek a digitális csatorna további térnyerését fogják eredményezni. A szektor reklámköltésében a nyomtatott sajtó és a mozi egyre inkább visszaszorulóban van.