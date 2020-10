Lépett a kínai bankfelügyelet, bánta egy óriásbank

7,3 millió jüan bírságot szabott ki a kínai bankfelügyelet (CBIRC) a China Construction Bankra (CCB), Kína második legnagyobb bankjára, amely egy a négy nagy állami tulajdonú pénzintézetből. A CBIRC közölte: a CCB sencseni fiókhálózata illegális eszközökön keresztül jutott vagyonelemekhez, így körülbelül egymillió jüannyi vagyont elkoboztak tőlük – írta a Portfolio.hu a Reutersra hivatkozva.

A felügyelet megállapította azt is, hogy a bank számos rejtett kockázat mellett működött, hibásan adminisztrálták hiteleiket, és a kkv-knak allokált kölcsönök egy részét teljesen másra használták, mint amit feltüntettek. Az ügyben a személyes felelősséget is vizsgálták: a sencseni fiókhálózatnál négy banki tisztségviselőt is megbüntettek.