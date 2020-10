A corvinusos diplomák érnek a legtöbbet

A Diplomás Pályakövetési Rendszer adataiból az derül ki, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett hallgatók magasabb kezdőfizetést kapnak, mint az azonos szakokon végzettek országos átlaga, hét év után pedig akár 60 százalékkal is magasabb lehet a corvinusosok jövedelme.

A portálunknak elküldött elemzés során az egyes Corvinus-szakokról kikerülő diplomások átlagjövedelmét vetették össze az azonos szakokon végzettek országos átlagfizetésével. Az összesített adatok alapján elmondható, hogy a Corvinus diplomái – mind a gazdaság-, mind a társadalomtudományi területeken – jobban jövedelmeznek a többi egyeteménél.

Több szak esetében az is látszik, hogy az idő múlásával az országos és a corvinusos átlagbérek egyre jobban elváltak egymástól és 7–7,5 év után még nagyobbak a különbségek a corvinusosok javára.

A pályakezdő, 2015-2016-ban Corvinus BA/BSc- szakokon végzett fiatalok átlagkeresete 19 százalékkal magasabb volt 1-1,5 év után, mint az azonos alapszakokat végzettek országos átlagkeresete. Hosszabb távon pedig még nagyobb különbségek rajzolódnak ki az adatokból a Corvinuson végzettek javára: a 2009-2010-ben végzettek 2017. decemberi bruttó fizetéseiből az látszik, hogy már 49 százalékkal volt magasabb a Corvinuson alapszakot végzettek átlagfizetése.

A mesterszakokon végzettek országos átlagkeresete magasabb volt, mint az alapszakon végzetteké: tehát alapvetően megéri mesterszakot végezni. Ráadásul aki mesterszakot végez, fele annyi idő alatt talál magának munkát. Az adatok alapján a Corvinus alapszakosok átlagosan két, a mesterszakosok pedig egy hónap alatt el tudtak helyezkedni.

A Corvinus diploma legnagyobb előnye a mesterszakok esetében a fizetés volumenének hosszútávú növekedésében mutatkozik meg: míg a 2015-2016-ban végzettek átlagos kezdőfizetése bruttó 406 ezer forint volt 2017. decemberében, addig a 2009-2010-ben végzettek átlagosan bruttó 645 ezret kerestek ekkor. Ez alapján elmondható, hogy a fizetésük 6 év alatt 59 százalékkal nőtt a corvinusosok esetében, míg ugyanezen számokat tekintve az országos adatokból csak 46 százalékos növekedés látszik.

A Corvinus alapszakjai közül a legnagyobb pozitív fizetésbeli különbség a Kommunikáció- és médiatudomány, a Gazdálkodási- és menedzsment, a Pénzügy és Számvitel, illetve a Nemzetközi Tanulmányok esetében rajzolódik ki az adatokból: ezen szakok esetében átlagosan 47-64 százalékos többletet eredményezett 7-7,5 év távlatában a Corvinus-diploma az azonos szakon végzettek országos átlagához képest.

A mesterszakok közül kiemelhető a Vezetés és szervezés mesterszak. A 2015-2016-ban végzett corvinusos diákok 1-1,5 év után bruttó 427 ezer forintot kerestek havonta, a 2009-2010-ben végzettek 7-7,5 évvel később viszont már csaknem ennek a kétszeresét, 763 ezer forintot. Az ugyanezen szakon végzettek országos átlagkeresetét nézve nem figyelhető meg hasonló növekedés: országosan hosszútávon (7-7,5 év) 49 százalékkal kevesebb az átlagkereset a Corvinuson végzettekéhez képest.

A legmagasabb fizetést a Corvinuson nemrég elindult Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak végzettjei érték el (bruttó 784 ezer forint 6-6,5 év után), ezt követi a Vezetés és szervezés mesterszak (bruttó 763 ezer forint 7-7,5 év után). Utóbbi szakkal a Corvinus felkerült a Financial Times Masters in Management 2020-as rangsorának 100 legjobb üzleti iskolája közé is.