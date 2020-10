Ajánlások szintjén a koronavírus-járványtól függetlenül minden fejlett ország fontosnak tartja az influenza elleni vakcina beadását. Ebben a tekintetben az Egyesült Államok vezet, ahol

6 hónapos életkor felett gyakorlatilag a teljes népességnek ajánlott az oltás, több esetben pedig egyenesen kötelező.

Az amerikai ajánlás 2020-ban mindössze annyiban változott, hogy az eddigieknél korábban javasolják az influenza elleni oltás beadását, hogy a járvány idejére kialakuljon a teljes védettség. Ennek időtartamát nagyjából az oltás utáni 21. napra teszik a szakemberek.

Ennél is érdekesebb, hogy több amerikai munkáltató kötelezővé teszi dolgozóinak az oltást, többféle megfontolásból. Az ország nyugati partjának egyik legjelentősebb egészségügyi szolgáltatója, a hat államban 29 kórházat üzemeltető Banner Health Systems például már 9 éve nem engedi dolgozni azon alkalmazottjait a téli időszakban, akik nem oltatják be magukat influenza ellen. A vakcinát a munkáltató ingyenesen biztosítja. Eddig ez alól csak néhány, nagyon különleges esetben, például tojásallergia esetén adtak felmentést, újabban azonban már ez sem kizáró ok, mivel már vannak olyan oltóanyagok amelyek elhanyagolható mértékben vagy egyáltalán nem tartalmaznak tojásfehérjét.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a teljes népesség átoltottságának tekintetében az Egyesült Államok előkelő helyen szerepel,

a lakosság csaknem fele, vagyis közel 150 millió ember részesül évente influenza elleni védőoltásban.

Hazánkban a 2009/10-es sertésinfluenza-világjárvány idején oltópontokat létesítettek a tömeges oltások lehető leggyorsabb és legegyszerűbb kivitelezésére. Erről jelenleg is szó van, de pillanatnyilag nincsenek ilyenek, a kormány és a főváros elképzelései például nem egyeznek meg ebben a kérdésben. Amerikában ezzel szemben gyakorlatilag bárhol be tudja magát oltani az erre vágyó, szinte minden szupermarket és gyógyszertár rendelkezik saját oltóponttal, és a legtöbb, privát vagy állami egészségbiztosító ingyenesen bocsátja rendelkezésre a védőoltást.

A magyar helyzet az Unión belül is érdekes. Ajánlások tekintetében durván a középmezőnyben helyezkedünk el. A Covid előtt a legtöbb tagállamban 65 év, Németország, Hollandia, Görögország, Izland és Magyarország 60 év felett, Málta és Lengyelország 55 felett, Írország és Belgium pedig 50 éves kor felett ajánlotta az oltás beadását.

A hazai ajánlással megegyezően az Unió valamennyi tagállama ajánlja

a krónikus tüdő-, szív-, vese- és anyagcsere-betegségben szenvedők oltását,

valamint az immunrendszer bármilyen oknál fogva fennálló szerzett vagy veleszületett gyengesége esetén is.

Az ECDC (Európai Járványügyi Központ) adatai szerint a vizsgált 30 tagállamból 28-ban, köztük Magyarországon is javasolt az állapotos nők influenza elleni oltása is,

míg az egészségügyi dolgozóké 30-ból 29 tagállamban nagyon javasolt (Dánia a kivétel).

Kötelező viszont sehol nem volt eddig. Az ajánlások tehát Európa-szerte hasonlók, a megvalósításuk viszont nagymértékben különbözik. Az időskorúak 75 százalékának beoltását, vagyis az EU, illetve ECDC idevonatkozó célkitűzését gyakorlatilag csak az Egyesült Királyságon belül sikerült megközelíteni, hazánk pedig a vert mezőnyben van, mindössze a balti államokat, illetve Szlovákiát és Szlovéniát sikerült megelőznünk az adattal rendelkező tagállamok közül.

Az oltás elleni érvek között gyakran hallani olyat, hogy az illető a vakcina beadása után beteg lett, amit természetesen az oltásnak tulajdonít. Az időbeli egybeesést azonban itt szinte bizonyosan nem lehet ok-okozati összefüggésnek tekinteni, mivel a védőoltásban vagy elölt, magyarul élet- és fertőzésképtelen vírus található, vagy pedig egyenesen vírusdarabkák, amelyek ugyancsak nem képesek fertőzést okozni.

Az ingyenes oltás ellen érvelők általában úgy gondolják, hogy a gyógyszergyártók a nyakukon maradt tavalyi készlettől szeretnének megszabadulni, ami azért téves elképzelés, mert a WHO minden évben új, a konkrét influenzaszezonra vonatkozó ajánlást ad ki a gyártók részére az oltóanyag összetételére vonatkozóan, ami a legritkább esetben ismétlődik. Idén például az ajánlott vírustörzsek a következők:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like vírus,

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like vírus,

B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like vírus,

amelyek közül egyik sem egyezik meg a tavalyi vakcinában található vírusokkal.

Borítókép: Rick Friedman/Corbis via Getty Image