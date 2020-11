Az ipari termelés húzza kifelé a gödörből a magyar gazdaságot

A magyar ipari termelés egyre jobb állapotban van, a szeptemberi első becslés szerint főleg a számítógép és elektronikai termékek gyártása pörgött. A szektor növekedése húzza magával a magyar összterméket is, a járvány terjedése azonban akadályozhatja az ellátásbiztonságot.

A Központi Statisztikai Hivatal pénteken kiadta első becslését a szeptemberi ipari termelésről. A nyers adatok azt mutatják, hogy a szeptemberi termelés nagysága 2,2 százalékkal meghaladta a 2019-es mutatót. Munkanaphatástól megtisztítva 1 százalékkal esett a termelés, a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján viszont 2,3 százalékos a bővülés. Az alágak közül a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása húzta igazán felfelé a mutatót, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása csekélyebb emelkedést produkált. A többi feldolgozóipari alágban csökkent a termelés.

Keveseket ér meglepetésként, de a januártól szeptemberig tartó időszakban 9,2 százalékkal volt kisebb az ipari termelés, mint 2019 ugyanezen időszakában.

Az áprilisi bezuhanáshoz képest 61 százalékkal nőtt az ipari kibocsátás.

A távirati iroda több szakembert is megkérdezett a legfrissebb adatról. Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője azt írta, az ipari termelés teljes mértékben kilábalt a válságból. A második negyedévhez képest 31 százalékos növekedés tapasztalható, ennek is köszönhető, hogy a GDP visszaesése 4,7 százalékra mérséklődött.

Az autóipar is magához tért: elérte a járvány előtti szintet, 33 százalékkal nőtt augusztusban az új megrendelések száma. A szektor termelési mutatói tovább javulnak, éves összehasonlításban az utolsó negyedév már a 2019-esnél is jobb lehet Suppan szerint. A 2020-as csökkenés az ipari termelést tekintve 6,5-7 százalékos lehet, ám az idei alacsony bázis miatt jövőre akár a 13-14 százalékot is elérheti a szektor növekedése.

Pótoljuk a fogyasztást

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője úgy véli, az autógyártásban a „bepótolt” fogyasztás eredményét láthatjuk, vagyis a tavaszi bezárkózás miatt kimaradt vásárlásoknak most jött el az ideje. Pozitív fejlemény, hogy a vírus második hulláma nem fogta vissza a termelést a harmadik negyedévben, de nagy kérdés, hogy októberben is marad-e a költési tendencia.

Az ING vezető elemzője, Virovácz Péter ehhez annyit tett hozzá, hogy az ellátásbiztonságot a következő időszakban alapvetően veszélyeztethetik a járvány terjedésével kapcsolatos globális és magyar intézkedések.

Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője az ipari termelés egy számjegyű éves csökkenésében egyetért Suppan Gergellyel, de ő úgy látja, ha a jelenlegi pozitív kilátások maradnak, 7-8 százalékos lehet az esés.

