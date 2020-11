E-sorsjeggyel alkalmazkodik a járványhelyzethez a Szerencsejáték Zrt.

Számos nehézséget okozott a koronavírus-járvány, ám a legtöbb helyen igyekeznek megtalálni azt a lehetőséget, amellyel átvészelhető a helyzet. Így van ezzel a Szerencsejáték Zrt. is. A nemzeti lottótársaság már korábban is dolgozott az e-sorsjegy kialakításán, ám nem voltak időkorláthoz kötve, kényelmes tempóban fejleszthették az új terméket, a pandémia viszont borított mindent, így végül fel kellett gyorsítani a folyamatot.

Ennek az lett az eredménye, hogy október 27-től már elérhető az e-sorsjegy, amelynek köszönhetően a nap 24 órájában, bármilyen digitális eszközről elérhetővé vált kilenc – Black Jack, Fáraók kincse, Bronz, Pénzlift, Sok szeretettel, Szerencsemalac, Labirintus, Nyerőkártya, Tengeri kincsek – új játék online, amelyek a jelenleg is forgalomban lévő papír alapú sorsjegyek digitális változatai.

Fotó: szerencsejatek.hu

A fejlesztők ráadásul arra is figyeltek, hogy a játékélmény mindent kielégítő legyen, és nemcsak több kaparóeszköz közül lehet választani, hanem még hangeffekteket is lehet hozzájuk csatolni, így az interneten keresztül is úgy érezhetjük, mintha valóban egy pénzérmével kaparnánk le a sorsjegyet.

60 millió forintot nyertek a játékosok az első két hétben

A Szerencsejáték Zrt. felmérései szerint a megkérdezettek 18 százaléka már hallott az e-sorsjegyről, míg a kétötöde kipróbálná online is kedvenc kaparós sorsjegyét. A legnagyobb érdeklődés egyébként a 18-25 évesek között van.

A csendes indulás előnye az, hogy lehetett korrigálni az apróbb hibákat. Az első két hét eredményei növekedést mutatnak, már több mint 307 ezer játékot játszottak az oldalon

– mondta Kovács Krisztina, a Szerencsejáték Zrt. Sorsolásos Játékok Főosztályának vezetője.

A játékosok az eltelt két hétben eddig több mint 60 millió forintot nyertek a e-sorsjegyekkel.