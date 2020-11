Érintéses kártyák: marad a 15 ezer forintos értékhatár

Jövőre is megmaradhat az érintéses kártyás fizetéseknél a 15 ezer forintos PIN-kód nélküli értékhatár. A kártyatársaságok, a pénzintézetek, a Magyar Bankszövetség is támogatja a megemelt limit fenntartását a törvényi határidő lejárta után is – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a távirati iroda érdeklődésére. A jegybank tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány tavaszi időszaka alatt megemelt értékhatárral az érintéses tranzakciók csaknem 90 százalékánál lehetett PIN- kód megadása nélkül fizetni, korábban az értékhatár 5 ezer forint volt.

A jegybank információi szerint a visszaélések aránya nem nőtt az értékhatár emelésével. A törvény csak ez év december 31-ig határozza meg a 15 ezer forintos értékhatár kötelező alkalmazását.