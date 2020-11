Mire elég a kormány lakásfelújítási támogatása?

Most már biztos, hogy lesz jövőre lakásfelújítást támogató program, amelynek keretében a felújítási költségek felét, legfeljebb hárommillió forintot az állam utólag megtérít. Nem kell hozzá túl sok minden, csak egy gyerek meg a lakás, ház, amelyre ráfér a felújítás. Meg pár millió forint, mert első körben felújítani kell, majd a számlák és szerződések birtokában kérhető a támogatás.

Mielőtt nekiállnánk bárminek is, érdemes átnézni, hogy valóban támogatja-e az állam a felújítási elképzeléseinket. Ezek az alábbiak:

közműbekötés;

fűtés korszerűsítése;

új kazán vagy bojler beszerzése;

külső vagy belső szigetelés;

galéria vagy beltéri lépcső beépítése;

tetőcsere, tetőfelújítás;

nyílászárócsere;

napelemes rendszer beépítése;

garázs felújítása;

nyári konyha felújítása;

festés, mázolás;

bizonyos asztalosmunkák.

Biztosan van olyan felújítási munka, amelyik vagy belefér ezekbe, vagy nem. Ilyen lehet például a terasz felújítása, ami ugyan nincs a listán, viszont ha a terasz tetejére feldobnánk egy-két napkollektort, máris beljebb vagyunk.

Vagy nem.

Mivel a támogatás kiutalása előtt leellenőrzik, mire is kérjük a pénzt, a hatóságnak biztosan van mérlegelési jogköre. Ennek alapján pedig meg is lehet tagadni a támogatás kiutalását, mondván, a terasz burkolása és az örökzöld növények beszerzése nem tartozik a napkollektor telepítésének körébe. Vagyis érdemes alaposan megfontolni, mibe is vágunk bele.

De mi fér bele a felújításba?

A támogatás hárommillió forint, tehát a teljes költség hatmillió forint lehet. A költségeket meg kell osztani fele-fele arányban munkadíjra és alapanyagra. Vagyis az sajnos nem jön össze, hogy bevásárolunk a barkácsáruházban hatmillió forintért, majd otthon a sógorral és a szomszéddal összebütykölünk valamit, és visszakérjük ennek felét. A támogatás ugyanis másfél millió forint alapanyag, másfél millió forint munkadíj. Vagyis ha aranykezű ezermesterként magunk újítanánk fel a házat, akkor eleve csak 1,5 millió forint támogatással számolhatunk.

Hatmillió forintból még úgy is elég sok mindent meg lehet csinálni, hogy a felét munkadíjra kell költeni.

Az alábbiakban egy ház felújításán keresztül igyekszünk meg bemutatni, mi mindenre elég ez a pénz.

„Itt lakom, látod, ez az a ház”

A házunk egy száz négyzetméter alapterületű, meglehetősen rossz állapotban lévő épület. A két gyereknek és a szülőknek saját hálójuk van, emellett egy nagy nappali és konyha alkotja a lakórészt, plusz fürdőszoba és különálló vécé. Annak érdekében, hogy a nappali a lehető legnagyobb legyen, néhány válaszfalat ki kell venni.

A tetőt nem kell cserélni – egyébként ez a költség önmagában felemésztené a hatmillió forint jó részét.

A villanyvezeték öreg, vakolatba ragasztott alumínium.

A vízvezetéket nem kell cserélni, sem áthelyezni.

A fűtést konvektor adja, ezt kazánra és radiátorra célszerű kiváltani.

Cserélni kell a nyílászárókat, a hat ablakot és az öt ajtót, valamint a bejárati ajtót.

A járólapot és a parkettát fel kell szedni, és újat lerakni, festeni kell.

A munkálatok

Számításainkhoz egy felújító cég, a Repain Istvan Kft. részletes árlistáját használtuk fel. Azt vettük alapul, hogy nem szembesülnek a szakik a felújítás során meglepő dolgokkal, ami persze szinte lehetetlen. Az alapanyagokat javarészt a cég szerzi be, mi vásároljuk a burkolatot, az ablakokat, ajtókat, a kazánt, a kapcsolókat, a konnektorokat, lámpákat. A cég számai nettó árak, ezt a végén szorozzuk fel az áfával.

A felújítás mindig rombolással kezdődik. A bontásban a legdrágább tétel a festés előkészítése, azaz a régi festék lekaparása. Erre 130 ezer forint elmegy legalább, de ha tapétát is kell vakarni, ennél is jóval több lehet. Az ablakok, ajtók kivétele, a csempe felverése, a régi parketta, padló felszedése egyenként 30–60 ezer forint, együtt hozzávetőleg 350 ezer forint.

Bosszantó, hogy már ennyit költöttünk, és most néz ki a legrosszabbul az otthonunk.

A következő nagy tétel a villanyszerelés. A vésés, vezetékezés és kábelezés több mint 400 ezer forintot emészt fel, emellett a biztosítószekrény beszerzése és beszerelése is jelentős tétel, így a villanyszerelés több mint 500 ezer forint anyagokkal együtt. Hét plafonlámpával, hozzájuk való kapcsolókkal és megfelelő számú konnektorral számoltunk. Ez a költség még nem tartalmazza magukat a szerelvényeket és azok berakását, ami plusz 50 ezer forint munkaköltség.

Szintén komoly tétel a fűtéskorszerűsítés. A régi konvektorok leszedése nem tétel, de a radiátorok beszerzése, a csövek kiépítése szintén majd 500 ezer forint. Jelentős költséget jelent a burkolás: a fürdőben, a vécében és a konyhában összesen 40 négyzetmétert kell leburkolni – padlón és falon. Ez 400 ezer forint. A laminált padló lerakása 200 ezer forint. A festés önmagában is nagyon nagy költség, a mi konzervatív számításunk szerint 720 ezer forint, és akkor fehér lesz minden fal. A kazán felszerelése, az ajtók, ablakok berakása, a szaniterek helyükre szerelése egyenként kisebb tétel, együtt több mint 350 ezer forint.

Burkolatok, egyebek

Járólapot, laminált padlólapot és csempét úgy választottunk, hogy nem a legolcsóbb, de messze nem a legdrágább darabokat választottuk: a járólapra 9000, a fali csempére 6000 forintot szántunk, a laminált padló viszont szerencsére mindig akciós a barkácsáruházban, ezért ezt 3000 forintért tudtuk beszerezni. Ablakból, beltéri ajtóból a legolcsóbb darabokat választottuk, így előbbire összesen 220, utóbbira a bejárati ajtóval együtt 200 ezer forintot költöttünk. Hét darab csillárra, függőlámpára összesen 100 ezer forintot költöttünk. A konyha kiépítését most nem vettük számításba, hiszen egyéni, hogy milyen gépek vannak már meg, és melyekből kell újat beszerezni.

Ha szigetelni is szeretnénk a házat, az a listaár szerint több mint 1,5 millió forintba kerül. Ez ugyanúgy nem fér bele a teljes felújításba, ahogy a már említett tetőcsere. Az is igaz ugyanakkor, hogy ha csak részfelújításban gondolkodunk, mondjuk a nyílászárók cseréje, a napkollektorok felszerelése mellett simán belefér a ház külső szigetelése a büdzsébe.

Ha már mindennel kész vagyunk, még egy kis forrást biztosítani kell a sitt elszállítására, illetve olyan apróságokra, amelyekről menet közben elfeledkeztünk. Ilyen például a szegélylécezés, a lábazat, a redőny újramázolása, ha már új az ablak, illetve a kis mütyürök, akasztók, virácserepek és karnisok, függönyök. Ezt most nem összesítjük.

A számla vége

A teljes költség mindösszesen, szigeteléssel együtt kicsivel 7,5 millió forint alatt lesz. Ez azt jelenti, hogy a komplett projekt nem kivitelezhető, illetve itt tudjuk az állammal felesben állni a költségeket.

Ebben az esetben az állam visszafizet hárommillió forintot, nekünk pedig 4,5 milliót kell hozzátennünk.

Ha nem akarunk eddig elmenni, szigetelés nélkül mindösszesen 5,2 millió forint lesz a költségünk. Ebből munkaköltség 2,8 millió forint lesz, a maradék pedig az egyéb anyagköltség. Vagyis remekül ki tudjuk használni mind az anyagköltség révén igénybe vehető 1,5 millió forintot, mind a munkadíjból visszakérhető 1,5 milliót.

Természetesen aki újított már fel házat, lakást, az pontosan tudja, hogy a valódi költség a tervezettnél úgyis magasabb lesz, mert vagy menet közben jut eszünkbe valami plusz – mondjuk annyira szép a járólap, hogy a teraszt is gyorsan leburkoltatjuk, és akkor már jól nézne ki valami napellenző, vagy akár téliesíteni is kellene egy füst alatt –, vagy kiderül, hogy extra problémákat is meg kell oldani – például a vízcsövek mégsem megfelelőek, vagy egy válaszfalat újra kell rakni, át kell helyezni. Akárhogyan is alakul, ez a támogatás az egyetlen, amelyet minden család igénybe vehet, amelyik gyereket nevel.

