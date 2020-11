Pótdíjamnesztiát hirdet az autópálya bliccelőinek az ITM

Megúszhatja a pótdíjfizetést, aki utólag éves autópálya-matricát vesz, illetve ügyfélbarát egyszerűsítésekkel csökkennek az állampolgárok és vállalkozások adminisztrációs terhei az útdíjfizetési rendszerben – derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményéből.

Az ITM beszámol róla, hogy az új rendszerben

a jogosulatlan úthasználat miatt korábban kiszabott pótdíjak a fizetési felszólítást követően kiválthatóak lesznek az éves országos matrica megvásárlásával.

Emlékeztetnek rá, hogy a 2018-ban bevezetett pótdíj-maximalizálás a jelenlegi háromhoz képest már két eset után is megengedetté válik. Emellett az új pótdíjamnesztia száznyolcvan napos ügyintézéssel, hat pótdíjnak megfelelő összeg ellenében mentesít a felhalmozódott, akár több százezer forintos követelés megfizetése alól. Arról is informál az ITM, hogy a kapcsolódó rendeletmódosítások az idén megépült gyorsforgalmi szakaszokkal bővítik a személyautók számára díjköteles hálózatot, és rögzítik a díjak inflációkövetésének szabályait is.

Vagyis jövőre 3,9 százalékkal emelkednek a tarifák.

Évente több mint tízezer úthasználó kénytelen pótdíjat fizetni, amiért késve vásárol éves matricát. Közel tizenötezren élnek a pótdíj-maximalizálás lehetőségével... az éves matrica visszamenőleges megvásárlásának lehetősége egyre több autóst bátoríthat arra, hogy utazásaihoz a biztonságosabb és kényelmesebb gyorsforgalmi hálózatot válassza

– mondta el Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár.

Az úthasználók az új rendelkezések hatálybalépésétől dönthetnek úgy, hogy a pótdíjfizetés helyett alapáron utólag megvásárolják az éves országos matricát. Az éves matrica a vásárlás naptári évében és a következő év januárjának végéig jogosít az autópályák, autóutak igénybevételére – tájékoztat róla a minisztérium.

A hetvenöt napos határidőt elmulasztóknál a jogszabály eddig semmilyen érdemi kedvezmény alkalmazását nem engedte meg, mivel a pótdíj hatvan napon túli megfizetése esetén a követelés összege a hatályos szabályok szerint 59 500 forint, már négy jogosulatlan úthasználat díja is több százezer forintra növekedhet. A jogszabály-módosítás a pótdíj-maximalizálás mellett egy második lépcsőt vezet be, a pótdíjamnesztia száznyolcvan napot biztosít az ügyintézésre hat pótdíjnak megfelelő összeg – jelenleg 89 250 forint – ellenében.

Fontos tudni, hogy az új előírások a korábban kizárólag természetes személyek számára elérhető részletfizetési lehetőséget kiterjesztik a gazdasági társaságokra, továbbá az úthasználóknak kedvez az is, hogy a rendelet szerinti szolgáltatások elvégzéséért egy alkalommal kérhető csak ügyintézési díj. Az ITM tájékoztatása szerint a rendeletmódosítások döntő része 2020. december 1-jén lép hatályba.