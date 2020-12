Munkahelyi pluszjuttatás: közvetlen támogatás a családtagoknak

Akik a koronavírus-járvány idején is aktív jövedelemmel rendelkeznek, sokan támogatják rokonaikat, családjukat. És rengetegen vannak, akik olyan munkahelyen dolgoznának legszívesebben, amelynél a munkáltató ezt közvetlenül is tudja biztosítani – derül ki az Edenred Magyarország megbízásából készített, több mint 1600 főt érintő kutatásból.

A felmérésből kiderül, hogy a megkérdezettek nagy része, 73 százaléka már most is rendszeresen támogatja a családtagjait, a 38 százaléka pedig a fizetésének több mint 20 százalékát fordítja erre. Éppen ezért nem meglepő, hogy

a válaszadók 77 százaléka választaná pluszjuttatásként a családtagok közvetlen támogatását.

Ez a megoldás a jelenlegi helyzetben remek lehetőséget jelentene sokak számára, és egyértelműen a járvány hatására vetődött fel az új juttatási csomag ötlete.

A juttatások adják meg a kompenzációs rendszerek rugalmasságát, és ilyen változó környezetben, mint a mostani, épp ezt a rugalmasságot kell kihasználni

– mondta Szendrő Tamás, az Edenred Magyarország ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, hogy az igény minden oldalról egyértelműen megvan a családok támogatására.

Ennek természetesen nemcsak az az oka, hogy sokan vesztették el az állásukat, vagy kevesebbet keresnek, és így próbálnak nekik segíteni a családtagok, hanem az is, hogy a koronavírus miatt számos korlátozást vezettek be tavasszal és novemberben is, amely miatt

sokan nem is tudták vagy tudják igénybe venni a rekreációra, a szabadidő aktív eltöltésére irányuló juttatásokat.

Vagyis a jövedelmi kilátások mellett a fogyasztási szokások is alaposan átalakultak.

Olyan béren kívüli juttatásokat igyekszünk biztosítani munkavállalóink számára 2021-ben is – akár SZép-kártyán, akár az egészségpénztáron, vagy akár az iskolakezdési támogatáson keresztül –, amelyekkel követlenül vagy közvetetten is tudják támogatni a családtagokat is

– mondta Zóka József, a SWIETELSKY Magyarország Kft. HR-vezetője.

A felmérésből kiderült, hogy a munkavállalóknak rugalmas, a valós igényeket követő és tényleges élethelyzetekre megoldást kínáló juttatási rendszerre lenne szüksége. Tóth Kinga, a DIEGO Kft. HR-specialistája szerint a kialakult gazdasági helyzetben a béren kívüli juttatások lehetőségeinek, választható elemeinek bővítésével hozzájárulhatnak a munkavállalók, családtagjaik, közvetlen hozzátartozóik változó szükségleteinek támogatásához. Ezzel pedig a munkáltatók pozitív hatást érhetnek el a munkavállalóik körében.

És mi kell ahhoz, hogy a munkáltató folyamatosan alkalmazkodjon a dinamikusan változó helyzethez?

Elengedhetetlen, hogy előre fel legyünk készülve a lehetőségekre. Nemcsak az üzleti környezet, hanem a munkavállalói igények is folyamatosan változhatnak. Egyik héten az otthoni iroda kialakítása, a következőn az egészség, majd a nehéz helyzetbe került családtagok segítése lehet a fókuszban

– mondta Fata László juttatási szakértő, aki szerint a jó juttatási csomag összeállításához a munkáltatói célok és a munkavállalói igények összehangolása a kulcs, így elengedhetetlen, hogy az adott üzleti környezetben a munkáltató megismerje az igényeket, és ehhez igazítsa a kínálatot a saját céljai mellett.

Borítókép: MTI Fotós: Oláh Tibor