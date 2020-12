Térképen a budapesti albérletárak

Ahogy nagyjából minden területre, a lakáspiacra is jelentős hatást gyakorolt a koronavírus-járvány. Ezt jól mutatja az albérletárak csökkenése, amely miatt előfordulhat, hogy Budapest belső kerületeiben olcsóbban lehet albérletet találni, mint a külső kerületekben.

A rentingo.com térképre vitte, mennyibe kerülnek a négyzetméterárak a fővárosi kerületeken belül, így pontos képet lehet kapni arról, hogy mire lehet számítani a különböző területeken, ha valaki lakást szeretne bérelni.

Az átlagos bérleti díj és a négyzetméterárak mellett azt is meg lehet nézni, hogy mekkora és hány szobás albérleteket kínálnak. A térképről az is kiderül, milyen eltérések vannak adott kerületen belül is, így például Óbudán, az Óbudai-sziget és Kaszásdűlő közötti területen 195 ezer forintba kerül az átlagos havi bérleti díj – ez a főváros legdrágább területei közé tartozik –, miközben szintén a III. kerületben, a panelházas övezetben a budapesti átlagnál olcsóbban lehet albérlethez jutni.

A legdrágább

a budai Vár az I. kerületben, ahol 3758 forint az átlagos négyzetméterár,

a második legdrágább az Andrássy út Opera környéki része 3688 forinttal,

míg a harmadik az V. kerület Bazilika és Lánchíd közötti területe 3566 forinttal.

A legalacsonyabb négyzetméterárak a XXIII. kerület külső részén, a XVII. kerületben, Rákoshegyen, valamint a XV. kerület Fóti út és Dunakeszi út közötti részén vannak.