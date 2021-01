Zanzibár az új Paradicsom, oda mennek a lengyel vendégmunkások

Zanzibár a lengyel vendégmunkások új Paradicsoma. A reggel 9-től délig, majd délután 4 órától este 9 óráig tartó munkáért 800 dollárt, átszámítva körülbelül 235 ezer forintot lehet havonta kézhez kapni, de ez idővel ezer dollárra is felugorhat. A munkavállalót magánszálláson helyezik el, számíthat reggelire s napi 30 dollárra, amit a hotel éttermeiben költhet el. A munkaadó a szigeten tartózkodás egyéb megélhetési költségeit is finanszírozza — idézi a napi.hu a Business Insider Polska cikkét.

A lengyel vendégmunkásoknak azért vált kedvenc célpontjává Zanzibár, mert a Tanzániához tartozó kelet-afrikai sziget egyre népszerűbb a pihenni vágyó lengyelek körében.

Lengyelország ma már aközött a három állam között van, amelyek polgárai a legszívesebben választják az Indiai-óceánon lévő, közjogilag félautonóm régió státuszban lévő szigetet.

A lengyelek többsége olyan szállodánál vagy a vendéglátás más vállalkozásánál szerez állást, amelynek tulajdonosa maga is lengyel. Most a Hotel Jambiani például éppen a vendégekkel kapcsolatot tartó menedzsert keres – derült ki Maciej Zielinski igazgató szavaiból, akinek egyébként két további szállodája is van a szigeten. Az álláshirdetéseket lengyeleknek adták fel, mert lengyel nyelvű személyzetre van szükségük. Egy-egy meghirdetett zanzibári munkára nagyon sokan jelentkeznek. A lengyel nyelv tudása mellett nem árt a magas szintű angol nyelvtudás illetve a jogosítvány sem.