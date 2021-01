Lelépti díjat fizetne az Egyesült Királyság, csak távozzanak az uniós állampolgárok

Az Egyesült Királyságból távozni hajlandó európai uniós állampolgárok „ösztönzésben” részesülhetnek a szigetország kormányától, derül ki a Guardian című lapból. A szabály már január elsején életbe lépett, de a brit kormány nem verte nagydobra. Hasonló kezdeményezés korábban is létezett, csak éppen nem az EU állampolgárai voltak a kedvezményezettek. A már létező, „Önkéntes visszatérés” néven ismert programra a brit kormány honlapján lehet jelentkezni, és kedvező elbírálás esetén ingyenes repülőjegy, illetve akár 2000 angol font (812 000 forint) készpénz is járhat az országot önként elhagyni óhajtó bevándorlóknak.

Az időzítés is érdekes, mivel az EEA (EU, Norvégia, Izland és Lichteinstein) állampolgárai számára elérhető letelepedési program lezárulása előtt mindössze néhány hónappal nyílt meg ez a lehetőség. Ugyanis ha ezen országok polgárai december 31. előtt az Egyesült Királyságban éltek, az idei év június 30-ig lehetőséget kaptak a letelepedési engedély kérvényezésére is. Furcsa tehát, hogy néhány hónappal ennek lezárulása előtt a távozásukat ösztönző program indul.

Felmerül a kérdés, hogy az Egyesült Királyság számára nemkívánatos személyekké váltak-e az EU, illetve az EEA polgárai? Az Önkéntes Visszatérés Programmal ugyanis eddig inkább a harmadik világbeli, képzetlen, sokszor hajléktalan bevándorlók hazatérését próbálták elérni, ami főleg a kitoloncolási eljárás anyagi és időbeli ráfordítását igyekezett rövidre zárni. A mostani lépés annak fényében különösen érdekes, hogy a brit kormány korábban azt hangoztatta, hogy mindent elkövet majd az uniós állampolgárok maradása érdekében. Benjamin Morgan, az Egyesült Királyságban élő EU-állampolgárok jogaival foglalkozó szakértő szerint ez minimum egy kétélű üzenet, hiszen nem a maradásra, hanem a szigetország elhagyására buzdítja az érintetteket.

Maguk alatt vágják a fát?

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a letelepedésre elviekben jogosult uniós polgárok jelentős része nem tud a kérvények beadási határidejének rohamos közeledéséről, amelynek elmulasztása esetén az Egyesült Királyságban maradásuk kérdésessé válhat, és akár kitoloncolás is fenyegetheti őket. Az egész helyzet már-már tragikomikus, mivel különösen sok EU-állampolgár dolgozik az amúgy is túlterhelt brit állami egészségügyben, és maradásuk a Covid-pandémiával rendkívül súlyosan érintett szigetországban igencsak fontos lenne.

A témával kapcsolatban a bevándorlók jogaival foglalkozó JCWI (Joint Commission for the Welfare of Immigrants) is megszólalt, az EU/EAA-polgárok letelepedési kérelmeinek beadási határidejének eltörlését követelve. A szervezet által végzett tanulmány szerint az egészségügyben dolgozó EU-állampolgárok egyharmada nem tudott arról, hogy a letelepedési kérelmek leadása határidőhöz kötött, arról pedig még kevesebben, hogy ez a határidő hamarosan lejár. A szektorban dolgozók egy része ráadásul nem számít kifejezetten képzett munkaerőnek, sokan például beteghordóként, segédápolóként dolgoznak, munkájuk azonban rendkívül fontos lenne. Mármint, ha tudnának arról, hogy elviekben jogosultak a letelepedésre, és azt, hogy erre hogyan kell pályázniuk.

Pelikán elvtárs, a nemzetközi helyzet fokozódik!

Nemcsak az Egyesült Királyságban élő EU-állampolgárok aggódnak a brexittel járó utazási, tartózkodási és egyéb szabályozások kuszasága miatt: nemrégiben például Elton John a brit zenészek a jövőben az EU területén tartandó koncertturnéi miatt fejezte ki aggodalmát, amivel kapcsolatban nyílt levelet is megfogalmazott. A brexittel járó viszontagságok közül a fentiek persze csak egy cseppet képeznek a tengerben, az Egyesült Királyságban tömegesen dolgozó és tanuló magyar állampolgárok miatt azonban mindenképp figyelmet érdemel a dolog.

(Borítókép: Toby Melville / Reuters)